Doze cidades da Bahia estão sob alerta de tempestade com granizo; confira previsão

Aviso indica chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:06

Chuva de granizo é registrada no interior da Bahia
Chuva de granizo é registrada no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Doze municípios do oeste da Bahia estão sob alerta de tempestade com possibilidade de granizo, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado classifica o grau de severidade como perigo potencial e é válido desde as 9h10 de terça-feira (13) até as 23h59 desta quarta-feira (14).

As cidades incluídas no alerta são: Barreiras, Cocos, Coribe, Correntina, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória e São Desidério.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
1 de 5
Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência é possível acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Tempestade

