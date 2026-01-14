Acesse sua conta
IPVA 2026 com desconto de 15% pode ser pago via Pix

Outra opção é ir até agência, caixa eletrônico ou utilizar os aplicativos e sites dos bancos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:13

IPVA 2025 já tem calendário oficial
IPVA 2026 já tem calendário oficial Crédito: Shutterstock

Os contribuintes do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na Bahia podem quitar o tributo em 2026 via Pix, por meio da plataforma www.ba.gov.br. Para isso, basta acessar a página, entrar com usuário e senha, e escolher o serviço: “Pagar Licenciamento Cota Única”.

Depois é só colocar o número do Renavam do veículo e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que já vem com o código de barras e o QR Code do pix.

Como solicitar isenção do IPVA na Bahia

Acesse o portal ba.gov.br e faça login com sua conta do próprio site ou da plataforma GOV.BR. por Shutterstock
Busque pelo serviço “Solicitar isenção de IPVA para veículos elétricos”. por Shutterstock
Preencha o formulário com as informações do veículo e do proprietário. por Paula Fróes/GOVBA
Anexe os documentos digitalizados conforme solicitado e envie a solicitação. por Shutterstock
Acompanhe o andamento em “Meus Serviços” — as atualizações podem chegar por e-mail ou WhatsApp. por Reprodução
1 de 5
Acesse o portal ba.gov.br e faça login com sua conta do próprio site ou da plataforma GOV.BR. por Shutterstock

Esse já é o terceiro ano em que a modalidade de pagamento é adotada pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria da Administração (Saeb). Outra forma de acessar o ba.gov.br é utilizando usuário e senha do gov.br, plataforma digital unificada do Governo Federal.

Outras opções de pagamento

Confira o IPVA dos 10 carros mais caros da Bahia

Lamborghini Aventad SVJ - Valor venal: R$ 6,8 milhões - IPVA: 171 mil por Divulgação
Ferrari Purosangue - Valor venal: R$ 6,6 milhões - IPVA: 166 mil por Divulgação
Lamborghini Huracan - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 101 mil por Divulgação
Ferrari F8 Spider - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Ferrari F8 Tributo - Valor venal: R$ 4 milhões - IPVA: 100 mil por Divulgação
Lamborhini Huracan EVO - Valor venal: R$ 3,6 milhões - IPVA: 91,7 mil por Divulgação
Ferrari 488 Spider - Valor venal: R$ 3 milhões - IPVA: 75 mil por Divulgação
Ferrari 488 Pista - Valor venal: R$ 2,9 milhões - IPVA: 74 mil por Divulgação
Ferrari Portofino M - Valor venal: R$ 2,7 milhões - IPVA: 69 mil por Divulgação
Ferrari FF - Valor venal: R$ 2,6 milhões - IPVA: 66 mil por Divulgação
1 de 10
Lamborghini Aventad SVJ - Valor venal: R$ 6,8 milhões - IPVA: 171 mil por Divulgação

Outra opção para quitar o IPVA é ir até uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam em mãos, ou utilizar os aplicativos e sites destes bancos pelo smartphone ou computador. Caso não possa pagar até o dia 10 de fevereiro, que dá direito a desconto de 15%, o contribuinte tem ainda a opção de quitar o imposto com 8% de desconto, de acordo com a Sefaz-BA. Para isso, é necessário que faça o pagamento do valor integral do tributo até o dia do vencimento da primeira cota do parcelamento previsto para o seu veículo, de acordo com o calendário do IPVA 2026.

Caso a opção seja por parcelar o IPVA, o contribuinte deve se lembrar de que os débitos referentes à taxa de licenciamento e a eventuais multas de trânsito deverão ser pagos até o prazo final do pagamento em cota única ou da quinta parcela do IPVA.

O imposto do exercício atual só poderá ser parcelado se o valor do débito for igual ou superior a R$ 120,00. A Sefaz-BA lembra que a opção do parcelamento referente a débitos anteriores a 2026 será admitida apenas caso este pagamento ocorra junto com o do exercício atual.

Imposto Ipva

