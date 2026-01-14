LAZER

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Centro de Interpretação da Mata Atlântica conta com programações para adultos e crianças.

Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:40

Alunos visitam o parque localizado no Bonfim, em Salvador Crédito: Igor Santos/Secom PMS

O Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), localizado no Bonfim, em Salvador, completa um ano nesta quinta-feira (15). Dedicado à preservação e à difusão de conhecimento sobre a Mata Atlântica, o parque vem se consolidando como uma opção gratuita de lazer e educação ambiental em Salvador. Em dezembro, o espaço ganhou dois novos ambientes: a Sala Imersiva e o Mundo Encantado da Criança.

Administrado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Secult), o Cima funciona de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 13h. O espaço conta com programação voltada para adultos e crianças.

Centro de Interpretação da Mata Atlântica fica localizado no Bonfim, em Salvador 1 de 4

Com 13,8 mil m² de área verde, o centro reúne viveiros de mudas, salas de aula, café, mirante, área administrativa, espaço para eventos de pequeno porte e estruturas projetadas com foco na sustentabilidade, como uso de energia fotovoltaica, iluminação natural e ventilação cruzada.

Entre os destaques recentes está a Sala Imersiva, que utiliza projeções audiovisuais para apresentar a fauna, a flora e a história da Mata Atlântica. Já o Mundo Encantado da Criança oferece ambientes voltados ao público infantil, como espaços de brincadeira, leitura e exposições de brinquedos tradicionais, funcionando de quarta a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h.