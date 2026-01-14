Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Centro de Interpretação da Mata Atlântica conta com programações para adultos e crianças.

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:40

Alunos visitam o parque localizado no Bonfim, em Salvador
Alunos visitam o parque localizado no Bonfim, em Salvador Crédito: Igor Santos/Secom PMS

O Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), localizado no Bonfim, em Salvador, completa um ano nesta quinta-feira (15). Dedicado à preservação e à difusão de conhecimento sobre a Mata Atlântica, o parque vem se consolidando como uma opção gratuita de lazer e educação ambiental em Salvador. Em dezembro, o espaço ganhou dois novos ambientes: a Sala Imersiva e o Mundo Encantado da Criança.

Administrado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Secult), o Cima funciona de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 13h. O espaço conta com programação voltada para adultos e crianças.

Centro de Interpretação da Mata Atlântica fica localizado no Bonfim, em Salvador

Cima completa um ano e se consolida como espaço gratuito de lazer e educação ambiental por Igor Santos/Secom PMS
O parque funciona de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 13h, com entrada gratuita por Igor Santos/Secom PMS
Centro de Interpretação da Mata Atlântica fica localizado no Bonfim, em Salvador por Igor Santos/Secom PMS
Com 13,8 mil m² de área verde, o Cima reúne viveiros de mudas, salas educativas, mirante e estruturas sustentáveis por Igor Santos/Secom PMS
1 de 4
Cima completa um ano e se consolida como espaço gratuito de lazer e educação ambiental por Igor Santos/Secom PMS

Com 13,8 mil m² de área verde, o centro reúne viveiros de mudas, salas de aula, café, mirante, área administrativa, espaço para eventos de pequeno porte e estruturas projetadas com foco na sustentabilidade, como uso de energia fotovoltaica, iluminação natural e ventilação cruzada.

Entre os destaques recentes está a Sala Imersiva, que utiliza projeções audiovisuais para apresentar a fauna, a flora e a história da Mata Atlântica. Já o Mundo Encantado da Criança oferece ambientes voltados ao público infantil, como espaços de brincadeira, leitura e exposições de brinquedos tradicionais, funcionando de quarta a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h.

O Cima também abriga a Biblioteca Verde, com livros e materiais sobre o bioma, e uma estátua de Charles Darwin, que visitou Salvador em 1832, quando teve seu primeiro contato com uma floresta tropical.

Mais recentes

Imagem - Balanças iniciam operações de pesagem em estradas de 10 cidades na Bahia; veja onde

Balanças iniciam operações de pesagem em estradas de 10 cidades na Bahia; veja onde
Imagem - Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP
Imagem - Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

Veja o que abre e fecha no dia da Lavagem do Senhor do Bonfim

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)