Funceb abre vagas de emprego com salário de R$ 2,3 mil

Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:39
No próximo sábado (22) será publicado o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de novos funcionários temporários, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Os salários chegam a R$ 2.324,23.
De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), serão disponibilizadas seis vagas para técnico de nível médio em áreas administrativas. Os contratos terão duração de um ano, a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogados uma vez, por igual período, a critério da instituição. As candidaturas serão aceitas até o dia 28 de novembro, por meio do site oficial do governo.
Veja vagas disponíveis
O Processo Seletivo Simplificado será realizado em uma única etapa: Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, por meio das informações prestadas no Formulário de Inscrição obrigatório e nos documentos apresentados.
Não poderão ser contratados candidatos que já tiverem completado 72 meses de contrato em Reda com o Estado. Será reservado o percentual de 5% das vagas para candidatos com deficiência, como previsto na Lei estadual nº 6.677, e 30% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), conforme disposto na Lei estadual nº 13.182.