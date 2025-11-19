Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funceb abre vagas de emprego com salário de R$ 2,3 mil

Candidaturas poderão ser realizadas a partir deste sábado (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:39

Funceb
Funceb Crédito: Divulgação

No próximo sábado (22) será publicado o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de novos funcionários temporários, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Os salários chegam a R$ 2.324,23.

De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), serão disponibilizadas seis vagas para técnico de nível médio em áreas administrativas. Os contratos terão duração de um ano, a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogados uma vez, por igual período, a critério da instituição. As candidaturas serão aceitas até o dia 28 de novembro, por meio do site oficial do governo.

Veja vagas disponíveis

 Camareira: 1 vaga por Shutterstock
Técnico de som: 1 vaga por Shutterstock
Eletricista de espetáculo: 4 vagas por Shutterstock
1 de 3
 Camareira: 1 vaga por Shutterstock

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em uma única etapa: Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, por meio das informações prestadas no Formulário de Inscrição obrigatório e nos documentos apresentados.

Leia mais

Imagem - Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Imagem - PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil

PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil

Não poderão ser contratados candidatos que já tiverem completado 72 meses de contrato em Reda com o Estado. Será reservado o percentual de 5% das vagas para candidatos com deficiência, como previsto na Lei estadual nº 6.677, e 30% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), conforme disposto na Lei estadual nº 13.182.

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Empregos

Mais recentes

Imagem - IBGE abre inscrições para concurso com mais de 9 mil vagas de nível médio; saiba mais

IBGE abre inscrições para concurso com mais de 9 mil vagas de nível médio; saiba mais
Imagem - Concurso com vagas para procurador avança na Bahia; veja detalhes

Concurso com vagas para procurador avança na Bahia; veja detalhes
Imagem - Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 com bolsas de até R$ 2,4 mil; confira

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 com bolsas de até R$ 2,4 mil; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa
01

Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras
03

Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida