Hub Salvador e Farol Negro realizam Black Talk Show com foco na economia criativa

Evento faz parte da programação do Novembro Negro na capital baiana

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:17

A programação do Black Talk oferece painéis, rodada de afropitches e o pocket show Black Samba Soul Crédito: DIVULGAÇÃO

Criar espaço de mapeamento, conexão e posicionamento de carreiras negras e afronegócios. Esse é o principal objetivo do Black Talk Show, evento realizado pelo Hub Salvador e a Farol Negro - Casa Criativa de Comunicação, Cultura e Inovação Negra, que reúne lideranças e especialistas das áreas de inovação, cultura e transformação social. Aberto ao público, o evento ocorre na próxima segunda-feira (27), das 14h às 18h, na sede do Hub, no bairro do Comércio, em Salvador.

A programação do Black Talk oferece painéis, rodada de afropitches e o pocket show Black Samba Soul. O painel “Marcas Negras em Movimento” conta com as participações de Márcio Lima (CUFA), Silvio Suander (UFBA), Dudu Ribeiro (Iniciativa Negra) e Lú Amâncio, com exposição de caso de Diane Souza (Captar RH), Ed Borges e Bárbara Carole (Getin) e Dhay Borges (Coletivo Resistência Preta). Já o painel “Economia Criativa como rota nas Carreiras Negras, Periféricas e Afronegócios” terá Gabriel Salgado (BNB), Antonio Rocha (Hub Salvador), Gloria Telez (Poder Rosa) e Helidissiony Rocha (OAB Jovem Bahia).

Responsável pela mediação dos painéis, o cantor, compositor, jornalista e consultor Romero Mateus, fundador da Farol Negro, afirma que a proposta é ampliar o debate público sobre como a economia criativa se consolida como motor estratégico de geração de renda, autonomia e fortalecimento de narrativas em territórios populares e afrocentrados. “Acredito muito neste movimento de empoderamento econômico de pessoas negras e afronegócios, mas com atenção especial à prosperidade saudável, porque somos atravessados por muitos fatores adversos e pelo próprio racismo”, destaca Romero.

O diretor do Hub Salvador, Antonio Rocha, ressalta que a nova gestão do espaço, a cargo do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi), tem valorizado ações que contemplem representatividade, diversidade e equidade. “Desde o primeiro ano de gestão, construímos esse evento, junto com parceiros importantes, para a comunidade. Estamos localizados numa cidade que tem 80% da população negra, sendo que 70% dos nossos empreendedores são negros, então é essencial promover ações que garantam diversidade e equidade”.

A ocasião também marca o lançamento do Programa Travessias, focado na aceleração de Carreiras Negras, Periféricas e Afronegócios, com ações de mapeamento, sustentabilidade e posicionamento profissional. A programação beneficiará mais de 200 pessoas em espaços como Casa do Benin, Restaurante Tonha Preta e Casa SoMovimento, nos dias 2, 3 e 13 de dezembro, respectivamente. As inscrições para o evento estão abertas, de forma gratuita, e podem ser feitas através do Sympla. Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais do Hub Salvador e da Farol Negro.

SERVIÇO

O que: Black Talk Show

Quando: 24 de novembro de 2025, das 14h às 18h

Onde: Hub Salvador

Quanto: Entrada gratuita