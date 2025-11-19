Hub Salvador e Farol Negro realizam Black Talk Show com foco na economia criativa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:17
Criar espaço de mapeamento, conexão e posicionamento de carreiras negras e afronegócios. Esse é o principal objetivo do Black Talk Show, evento realizado pelo Hub Salvador e a Farol Negro - Casa Criativa de Comunicação, Cultura e Inovação Negra, que reúne lideranças e especialistas das áreas de inovação, cultura e transformação social. Aberto ao público, o evento ocorre na próxima segunda-feira (27), das 14h às 18h, na sede do Hub, no bairro do Comércio, em Salvador.
A programação do Black Talk oferece painéis, rodada de afropitches e o pocket show Black Samba Soul. O painel “Marcas Negras em Movimento” conta com as participações de Márcio Lima (CUFA), Silvio Suander (UFBA), Dudu Ribeiro (Iniciativa Negra) e Lú Amâncio, com exposição de caso de Diane Souza (Captar RH), Ed Borges e Bárbara Carole (Getin) e Dhay Borges (Coletivo Resistência Preta). Já o painel “Economia Criativa como rota nas Carreiras Negras, Periféricas e Afronegócios” terá Gabriel Salgado (BNB), Antonio Rocha (Hub Salvador), Gloria Telez (Poder Rosa) e Helidissiony Rocha (OAB Jovem Bahia).
Responsável pela mediação dos painéis, o cantor, compositor, jornalista e consultor Romero Mateus, fundador da Farol Negro, afirma que a proposta é ampliar o debate público sobre como a economia criativa se consolida como motor estratégico de geração de renda, autonomia e fortalecimento de narrativas em territórios populares e afrocentrados. “Acredito muito neste movimento de empoderamento econômico de pessoas negras e afronegócios, mas com atenção especial à prosperidade saudável, porque somos atravessados por muitos fatores adversos e pelo próprio racismo”, destaca Romero.
O diretor do Hub Salvador, Antonio Rocha, ressalta que a nova gestão do espaço, a cargo do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi), tem valorizado ações que contemplem representatividade, diversidade e equidade. “Desde o primeiro ano de gestão, construímos esse evento, junto com parceiros importantes, para a comunidade. Estamos localizados numa cidade que tem 80% da população negra, sendo que 70% dos nossos empreendedores são negros, então é essencial promover ações que garantam diversidade e equidade”.
A ocasião também marca o lançamento do Programa Travessias, focado na aceleração de Carreiras Negras, Periféricas e Afronegócios, com ações de mapeamento, sustentabilidade e posicionamento profissional. A programação beneficiará mais de 200 pessoas em espaços como Casa do Benin, Restaurante Tonha Preta e Casa SoMovimento, nos dias 2, 3 e 13 de dezembro, respectivamente. As inscrições para o evento estão abertas, de forma gratuita, e podem ser feitas através do Sympla. Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais do Hub Salvador e da Farol Negro.
SERVIÇO
O que: Black Talk Show
Quando: 24 de novembro de 2025, das 14h às 18h
Onde: Hub Salvador
Quanto: Entrada gratuita
