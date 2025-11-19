EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grandes empresas oferecem mais de 1.000 vagas em todo o Brasil — saiba como se inscrever

Há processos seletivos abertos em várias regiões do país, com oportunidades para trabalho presencial, híbrido e remoto, além de programas de estágio e trainee para quem busca iniciar ou acelerar a carreira

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:52

Empresas de destaque estão contratando em várias regiões do país. Há oportunidades para trabalho presencial, híbrido e remoto, além de programas de estágio e trainee Crédito: Shutterstock

Vibra

A Vibra, maior distribuidora de combustíveis e plataforma multienergia do Brasil, está com inscrições abertas para mais uma edição do seu programa de estágio: Ativagente Estag. As vagas são para posições no escritório do Rio de Janeiro, na capital fluminense, e no Pará, nos municípios de Belém e Marabá, nas bases operacionais. Podem candidatar-se estudantes de cursos Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho e superior (para RJ) em: Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Direito, Engenharia Química, Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental, com previsão de formatura a partir de janeiro de 2027 e dezembro de 2028, respectivamente. As inscrições vão até 5 de dezembro de 2025 por meio deste link. Os benefícios incluem: bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-refeição/ alimentação, seguro de vida, Totalpass, plano de saúde Bradesco. “Na Vibra, olhamos para o Programa de Estágio como um pilar essencial da nossa estratégia de Gente. É onde semeamos a inovação e o futuro da companhia. Por isso, estruturamos cada etapa para propiciar uma experiência prática e imersiva, que impulsiona o desenvolvimento profissional de cada estudante. Esperamos que esse novo grupo seja protagonista em sua jornada e atue com agilidade, simplicidade e colaboração, agindo de forma íntegra, com transparência e respeito aos princípios éticos”, comenta Aspen Andersen, Vice-presidente de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra.

iFood

O iFood lançou o GEN AI, seu programa de estágio focado na formação da próxima geração de "criadores de Inteligência Artificial" (IA). As vagas são para estudantes de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) de todo o Brasil, com preferência para áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Matemática, Estatística e relacionadas. Os estagiários atuarão como AI Builders, desenvolvendo e aplicando IA para solucionar problemas reais. O programa oferece bolsa-auxílio acima do valor de mercado e possibilidade de imersão internacional em uma empresa do grupo Prosus, com modelo de trabalho híbrido e remoto, a depender da área de atuação. As inscrições vão até 23 de novembro pelo site.

MedSênior

A MedSênior - operadora de saúde especializada no cuidado com o público a partir de 49 anos e focada em medicina preventiva e no conceito de bem envelhecer - anuncia que está com mais de 50 vagas abertas para diversos níveis de experiência e áreas de atuação, com concentração de vagas em capitais como Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), além de posições em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). A empresa busca profissionais que compartilhem do valor comum de "amor por cuidar de pessoas" e que desejam construir uma carreira com significado no setor de saúde. As oportunidades são destinadas a todos os perfis de colaboradores que atendam as habilidades e competências descritas. As vagas em aberto abrangem diversas frentes essenciais para o crescimento da operadora, com destaque para:

Área Assistencial: oportunidades para Técnicos de Enfermagem (em áreas como UTI, Centro Cirúrgico, Pronto Socorro e Oncologia) e Enfermeiros, refletindo o compromisso da MedSênior com a excelência clínica em suas unidades próprias. Há também vagas para Fonoaudiólogos e Farmacêuticos.

Áreas Estratégicas e Corporativas: Posições de destaque para Analistas em Dados da Saúde, Inteligência de Mercado, Informações Estratégicas e Vendas Digitais, além de vagas em áreas como Jurídico, Contábil e Gestão de Qualidade.

Banco de Talentos: A empresa mantém o Banco de Talentos ativo para diversos cargos e também para PCDs (Pessoas com Deficiência) em todos os locais de atuação.

A empresa oferece, além de incentivos para crescimento profissional e um ambiente acolhedor, um pacote de benefícios que inclui Plano de Saúde, Ticket Alimentação, Gympass (Wellhub), Acolhimento Psicológico e Folga de Aniversário.

Todas as vagas e informações detalhadas sobre os processos seletivos estão disponíveis exclusivamente na plataforma oficial de vagas da MedSênior e no seu perfil oficial do LinkedIn. A MedSênior reforça que não cobra qualquer taxa para participação em processos seletivos. Para mais informações, o site oficial da empresa disponibiliza orientações para os candidatos.

Tecban

A Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, e a TBForte, empresa de segurança e transporte de valores do grupo, estão com mais de 250 vagas abertas em todo o Brasil. As oportunidades abrangem posições efetivas e terceirizadas em áreas estratégicas como Operações, Tecnologia, Logística e Atendimento. Além disso, são destinadas a profissionais que queiram atuar em um ambiente integrado, inovador e acessível, marcado pela colaboração e pela diversidade de ideias para construir soluções seguras, eficientes e de impacto nacional. Para se candidatar, é importante ter boa comunicação, capacidade de trabalho em equipe e vontade de aprender e crescer junto com a empresa. Pessoas interessadas podem se candidatar pelo site da companhia por meio do Trabalhe Conosco ou enviar o currículo para o e-mail: recrutamento.selecao@tecban.com.br

Belgo Arames

A Belgo Arames, líder brasileira na transformação de arames de aço, está com mais de 120 vagas abertas para cidades onde atua: Itaúna (MG), Sumaré (SP), Osasco (SP) e Feira de Santana (BA). As oportunidades são para diversos níveis como jovem aprendiz, estagiário e operador de máquinas industriais. Além do salário compatível com o mercado, dentre os benefícios oferecidos estão o plano médico e odontológico, refeição na empresa, seguro de vida, licenças maternidade e paternidade estendidas, descontos em medicamentos, auxílio óculos, participação nos lucros ou resultados da empresa (PLR) e acesso à plataforma de bem-estar corporativo. As inscrições devem ser feitas pelo site.

WIZ CO

A Wiz Co, corretora completa de seguros especialista em bancassurance e na distribuição de consórcio e crédito, está com mais de 20 vagas para atuação no Brasil, sendo dezesseis em Brasília (DF), sete em Porto Alegre (RS) e quatro em São Paulo (SP). Com trabalho em modelo híbrido e presencial. As oportunidades são para Analista de Controladoria, Analista de ESG, Analista de Operações (Qualidade), Analista de Operações, Analista de Operações, Analista de Planejamento Financeiro, Assistente de Operações, Assistente de Operações, Assistente de Operações (Exclusivo PcD), Comercial (Brasil), Consultor(a) Comercial, Coordenador(a) de ESG, Executivo(a) Comercial (Consórcio), Executivo(a) de Contas (Crédito), Operador(a) de Vendas, Analista de Gente & Cultura (Cultura & Comunicação), Analista de Inteligência e Performance (Produtos), Analista de Projetos, Assistente de Vendas, Assistente Operacional, Gerente de Tecnologia, Jovem Aprendiz, Operador(a) de Atendimento, Técnico(a) de Regulação e Técnico(a) Operacional. Mais informações sobre as vagas podem ser encontradas neste link.

GOL

A GOL está com 161 vagas abertas para todo o Brasil. Acesse detalhes sobre as vagas neste link.