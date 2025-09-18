OPORTUNIDADE

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Inscrições seguem até a próxima terça-feira (23)

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:36

Estação Pituaçu/CCR Metrô Crédito: Ulisses Dumas

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para vagas de estágio em Planejamento e Controle da Manutenção e de Técnico em Manutenção Civil. Os interessados nas oportunidades podem se inscrever até a próxima terça-feira (23), pelo site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

Os interessados em concorrer as vagas de estágio devem cursar a partir do 5° semestre, as seguintes Engenharias: Mecânica, Produção, Civil, Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica. Além disso, é preciso ter conhecimento intermediário em Excel, boa capacidade analítica, organização, atenção aos detalhes, facilidade de comunicação e trabalho em equipe.

Já quem deseja concorrer à vaga de técnico em Manutenção Civil, precisa ter curso técnico completo em edificações ou construção civil; conhecimento em estruturas metálicas e de concreto armado (OAE, OAC, Taludes e Contenções); disponibilidade para trabalhos em escalas diurnas e noturnas e conhecimento em pacote office, AutoCAD e SAP.

Quem for selecionado vai receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, política de flexibilidade na jornada de trabalho, entre outros.

Como efetuar o cadastro: