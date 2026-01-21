FIM DA DÚVIDA

Afinal, onde vai ser o Festival de Verão 2026? Entenda a confusão sobre o local

Evento será realizado na Arena Festival, estrutura montada dentro do Wet, na Avenida Paralela

Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:59

Arena Festival Crédito: Divulgação

Com a proximidade do Festival de Verão Salvador 2026, uma dúvida tem se repetido nas redes sociais e grupos de mensagens, afinal, onde exatamente será o evento. Muita gente tem confundido o local por causa do nome Arena Festival, associando o festival à Arena Fonte Nova ou ao Parque de Exposições, onde foi realizado por muitos anos. Mas não é nenhum dos dois. O Festival de Verão 2026 acontece no Wet Eventos (antigo parque aquático Wet'n Wild), na Avenida Paralela. A chamada Arena Festival não é um novo espaço da cidade, mas sim o nome dado à estrutura temporária montada dentro do próprio Wet para receber os shows, o público e as ativações do evento.

A confusão acontece justamente porque Salvador já tem outros grandes locais que costumam receber festivais, como a Arena Fonte Nova e o Parque de Exposições. Neste ano, no entanto, a produção optou por concentrar tudo no Wet, que passa a abrigar essa arena exclusiva durante os dois dias de programação.

O Festival de Verão Salvador 2026 acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, com abertura dos portões a partir das 15h e início dos shows às 16h. O endereço oficial é Avenida Luís Viana Filho, 9581, no bairro da Paralela, o mesmo onde tradicionalmente funciona o Wet Eventos.

A Arena Festival contará com setores de Arena e Camarote, além de palcos, áreas de alimentação, ativações de marcas e espaços de convivência. Toda a estrutura foi pensada para funcionar dentro do complexo do Wet.