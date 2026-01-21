Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Afinal, onde vai ser o Festival de Verão 2026? Entenda a confusão sobre o local

Evento será realizado na Arena Festival, estrutura montada dentro do Wet, na Avenida Paralela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:59

Arena Festival
Arena Festival Crédito: Divulgação

Com a proximidade do Festival de Verão Salvador 2026, uma dúvida tem se repetido nas redes sociais e grupos de mensagens, afinal, onde exatamente será o evento. Muita gente tem confundido o local por causa do nome Arena Festival, associando o festival à Arena Fonte Nova ou ao Parque de Exposições, onde foi realizado por muitos anos. Mas não é nenhum dos dois. O Festival de Verão 2026 acontece no Wet Eventos (antigo parque aquático Wet'n Wild), na Avenida Paralela. A chamada Arena Festival não é um novo espaço da cidade, mas sim o nome dado à estrutura temporária montada dentro do próprio Wet para receber os shows, o público e as ativações do evento.

Confira programação do Festival de Verão 2026

Rachel Reis se apresenta no sábado com participação de Márcio Victor por Geovane Peixoto
Ney Matogrosso canta no sábado por Marcos Hermes/Divulgação
Projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, é mais uma atração do primeiro dia de festival por Beatriz Dammy/Globo
Caetano Veloso sobe ao palco do FV no sábado por Divulgação
Ivete Sangalo também se apresenta no sábado por Reprodução | Instagram
Carlinhos Brown fecha o primeiro dia de FV por Dodô Villar
Rapper WIU convida Teto no segundo dia de Festival de Verão por Divulgação
Luísa Sonza se apresenta no domingo por Pam Martins/Divulgação
Léo Santana também canta no domingo por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão convida Elba Ramalho para cantar no segundo dia de FV por Reprodução/Instagram
Elba Ramalho é convidada de Wesley Safadão no FV por Reprodução/Instagram
Péricles se apresenta no domingo por divulgação
Belo também se apresenta no segundo dia por Reprodução/Instagram
1 de 13
Rachel Reis se apresenta no sábado com participação de Márcio Victor por Geovane Peixoto

A confusão acontece justamente porque Salvador já tem outros grandes locais que costumam receber festivais, como a Arena Fonte Nova e o Parque de Exposições. Neste ano, no entanto, a produção optou por concentrar tudo no Wet, que passa a abrigar essa arena exclusiva durante os dois dias de programação.

O Festival de Verão Salvador 2026 acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, com abertura dos portões a partir das 15h e início dos shows às 16h. O endereço oficial é Avenida Luís Viana Filho, 9581, no bairro da Paralela, o mesmo onde tradicionalmente funciona o Wet Eventos.

Leia mais

Imagem - Veja como conseguir Coca-Cola de graça no Festival de Verão 2026

Veja como conseguir Coca-Cola de graça no Festival de Verão 2026

Imagem - Oh Polêmico, Guig Ghetto e mais: veja atrações do palco Rua Coke Studio do Festival de Verão

Oh Polêmico, Guig Ghetto e mais: veja atrações do palco Rua Coke Studio do Festival de Verão

Imagem - Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

A Arena Festival contará com setores de Arena e Camarote, além de palcos, áreas de alimentação, ativações de marcas e espaços de convivência. Toda a estrutura foi pensada para funcionar dentro do complexo do Wet.

Para quem vai ao evento, a orientação é simples, Festival de Verão 2026 é no Wet Eventos. Conferir o endereço com antecedência e planejar o deslocamento ajuda a evitar atrasos e confusão no dia dos shows.

Tags:

Festival de Verão

Mais recentes

Imagem - O segredo das vovós para a juventude: a fruta que protege o coração e limpa os vasos sanguíneos

O segredo das vovós para a juventude: a fruta que protege o coração e limpa os vasos sanguíneos
Imagem - Veja como conseguir Coca-Cola de graça no Festival de Verão 2026

Veja como conseguir Coca-Cola de graça no Festival de Verão 2026
Imagem - Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado

Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado

MAIS LIDAS

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
01

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
03

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa
04

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa