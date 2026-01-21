SALVADOR

Suspeito de roubar canetas emagrecedoras é preso no Vale das Pedrinhas

Homem estava foragido da Justiça

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:13

Canetas emagrecedoras Crédito: Reprodução

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (20), no Vale das Pedrinhas, em Salvador. Ele é suspeito de roubar canetas emagrecedores em farmácias e possuía um mandado de prisão em aberto.

Policiais do 30º Batalhão da PM encontraram o homem enquanto faziam rondas na Rua Cinco de Novembro, onde visualizaram um homem e uma mulher tentando forçar a entrada em uma casa ao avistarem os militares.

