Suspeito de roubar canetas emagrecedoras é preso no Vale das Pedrinhas

Homem estava foragido da Justiça

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:13

Revendedores de canetas emagrecedoras furtadas são alvo de operação em Salvador
Canetas emagrecedoras Crédito: Reprodução

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (20), no Vale das Pedrinhas, em Salvador. Ele é suspeito de roubar canetas emagrecedores em farmácias e possuía um mandado de prisão em aberto.

Policiais do 30º Batalhão da PM encontraram o homem enquanto faziam rondas na Rua Cinco de Novembro, onde visualizaram um homem e uma mulher tentando forçar a entrada em uma casa ao avistarem os militares.

Durante a abordagem, foi constatado que o homem era procurado pela justiça, por suspeita de roubos a farmácias. Ele foi conduzido para a conduziu o suspeito para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

