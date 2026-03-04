Acesse sua conta
Shoppings de Salvador recebem quiosques sociais para impulsionar renda de projetos comunitários

Iniciativa oferece espaços gratuitos para venda de produtos artesanais

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:41

Shoppings de Salvador recebem quiosques sociais para impulsionar renda de projetos comunitários
Shoppings de Salvador recebem quiosques sociais para impulsionar renda de projetos comunitários Crédito: Divulgação

O projeto Quiosque Social, iniciativa que disponibiliza espaços gratuitos para que instituições filantrópicas comercializem produtos e divulguem suas causas, vai para o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping, em Salvador. A iniciativa, idealizada pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), prevê que 100% da renda obtida nas vendas seja destinada às organizações.

A ocupação dos espaços nos centros de compras ocorre em duas etapas. Desde terça-feira (3), o Salvador Shopping (Piso L1) recebe a Cooperativa Costurando Sonhos. O grupo é formado por mulheres entre 50 e 68 anos do bairro de Castelo Branco, muitas delas chefes de família, que produzem acessórios como bolsas e mochilas com preços a partir de R$15.

1 de 6
Já nesta quinta-feira (5), o Salvador Norte Shopping (Piso L1) inaugura o seu espaço com o Cesol Salvador Metropolitano I. O portfólio inclui itens de economia solidária, como esculturas afro, mosaicos e peças em crochê, com valores a partir de R$8. A curadoria do projeto prevê que, a cada mês, uma nova entidade ocupe os quiosques, garantindo rotatividade e diversidade de causas.

O modelo de negócio social busca fortalecer a autonomia financeira de grupos vulneráveis. De acordo com Naiana Laborda, coordenadora do IJCPM, a ideia é consolidar os shoppings como vitrines permanentes de impacto social. "Acreditamos no potencial de dar protagonismo a quem transforma realidades todos os dias", afirma.

O Quiosque Social já possui um histórico de sucesso em outras capitais do Nordeste. Somente em 2025, a iniciativa arrecadou cerca de R$370 mil e beneficiou mais de 35 instituições em Recife e Fortaleza. Após a implementação nas unidades de Salvador, o Grupo JCPM planeja levar o projeto também para Aracaju.

