COMPULSÃO

Vício em bets agora tem tratamento gratuito no SUS; saiba como funciona

Serviço de saúde psicológica foi lançado nesta terça-feira (3)

Monique Lobo

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:24

Bets Crédito: Shutterstock

Um novo serviço de saúde psicológica foi lançado, nesta terça-feira (3), no Sistema Único de Saúde (SUS), dessa vez com o foco em jogos de apostas. O projeto, em formato de teleatendimento, é direcionado à pessoas que apresentam compulsão por jogos, além de familiares e rede de apoio.

O serviço gratuito, exclusivo para pessoas com 18 anos ou mais, é realizado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). A expectativa inicial é de que 600 atendimentos online sejam realizados por mês. No entanto, o Ministério da Saúde informou que poderá ampliar esse número a depender da demanda. O objetivo da pasta é chegar a 100 mil atendimentos mensais.

“Estamos dando um passo para acolher e ajudar essas pessoas a sair do sofrimento mental que está diretamente associado à compulsão nas apostas eletrônicas que, além de ser um problema de saúde mental, leva ao acometimento financeiro e problemas familiares. Quando olhamos os dados dos CAPs [Centros de Atenção Psicossocial ], vemos, nos últimos anos, de 2 mil a 3 mil atendimentos apenas de pessoas que vão presencialmente falar que têm um problema com compulsão de jogos”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.

As consultas por vídeo vão durar, em média, 45 minutos com ciclos que podem contar com até 13 encontros virtuais por paciente, tanto individualmente como em grupo com a rede de apoio. O atendimento é confidencial. A equipe do projeto é formada por psicólogos e terapeutas ocupacionais, com apoio de médicos psiquiatras e de família, além de assistentes sociais.

Como acessar o atendimento?

As pessoas que apresentam compulsão por jogos, cujas plataformas são conhecidas como bets, precisam se cadastrar no Meu SUS Digital para ter acesso ao atendimento psicológico. A plataforma está disponível tanto no celular, para sistemas Android e iOS, quanto no navegador, através deste site. https://meususdigital.saude.gov.br/