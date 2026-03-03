INSALUBRE

FOTOS: Mercado e padaria são fechados após vigilância encontrar mofo, ferrugem e produtos vencidos

Multas podem chegar a R$ 38 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:50

Mercado e padaria foram interditados por condições precárias de higiene Crédito: Divulgação

Um mercadinho e uma padaria foram interditados na cidade de Maceió, capital de Alagoas, na manhã desta terça-feira (3). Durante a ação de fiscalização, foram encontradas irregularidades sanitárias nos dois estabelecimentos. Os responsáveis podem ser multados em até R$ 38 mil.

De acordo com a Vigilância Sanitária de Maceió (Visa), o mercadinho fica localizado no bairro Farol. No local, a equipe identificou um freezer em condições irregulares de higiene, risco de contaminação cruzada, paredes com mofo fora dos padrões sanitários, ausência de alvará sanitário e de controle de pragas, além de ambiente caracterizado por insalubridade.

Mercado e padaria foram interditados por condições precárias de higiene 1 de 11

Na padaria, no bairro do Jacintinho, os fiscais também encontraram ambiente insalubre, com equipamentos enferrujados e sujos, além de condições inadequadas de higiene que comprometem a segurança dos alimentos produzidos e comercializados no local.

Foram apreendidos produtos impróprios para consumo, entre eles linguiça calabresa e presunto vencidos e mal refrigerados, caracterizando armazenamento inadequado, de acordo com a Visa.