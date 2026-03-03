Polícia investiga outros dois casos de estupro coletivo com participação de suspeitos de abuso sexual em Copacabana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 3 de março de 2026 às 16:59
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga outros dois casos de estupro de adolescentes que teriam sido cometidos por dois dos quatro homens que estupraram uma jovem de 17 anos, no último dia 31, em Copacabana, zona Sul da capital fluminense.
A mãe de outra jovem procurou, na segunda-feira (2), a 12ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro, para registrar o caso que teria ocorrido em 2023. Ela afirmou que sua filha tinha 14 anos na época e que, além do abuso sexual pelo grupo, foi agredida fisicamente e verbalmente.
Os acusados do crime foram identificados pela polícia
A polícia também apura uma outra ocorrência em que outra adolescente revelou ter sido vítima de estupro por três homens, sendo que dois deles também participaram do crime do último dia 31. A investigação ainda não apontou se o terceiro suspeito integra o grupo.
"Um dos casos já teve registro de ocorrência, no qual a adolescente relatou ter sido vítima de abuso por três homens. [...] Agora, outra vítima procurou a delegacia para registrar o caso. Evidentemente, a investigação ainda está em estágio inicial, e é preciso cautela. Vamos trabalhar de forma técnica para apurar a conduta de cada um. Portanto, é necessário reunir provas para subsidiar a investigação", disse o delegado Angelo Lages, titular da delegacia.
Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, que está preso;
João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, que está preso;
Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, que está foragido;
Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, que está foragido.
Um menor de idade também está sendo investigado sobre participação no estupro coletivo, mas ainda não há registro de mandado de apreensão contra ele.