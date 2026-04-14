Bruno Reis diz que Rui está nervoso porque queria ser candidato a governador: 'Quem manda no grupo dele é Wagner'

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Pombo Correio
Publicado em 14 de abril de 2026 às 14:30
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse nesta terça-feira (14) que o ex-governador e ex-ministro Rui Costa (PT) está nervoso porque queria ser candidato a governador no lugar do atual gestor do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), mas não conseguiu. A fala ocorreu durante entrevista coletiva na inauguração da Escola Municipal Almirante Ernesto Mourão de Sá, em Paripe.
Bruno foi questionado pela imprensa sobre as recentes críticas e ataques de Rui Costa contra o próprio prefeito de Salvador e também contra o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).
“Eu entendo o momento que ele (Rui Costa) está passando. Queria ser o candidato a governador, não foi. Queria vetar Geraldinho (Júnior, vice-governador, do MDB), não conseguiu. Porque quem manda no grupo dele não é ele, é (o senador) Jaques Wagner”, afirmou.
O prefeito da capital ainda lembrou o processo de escolha de Rui como candidato a governador em 2014, quando outros nomes do PT estavam na disputa pela sucessão de Jaques Wagner.
“Wagner, lá no passado, atropelou (Nelson) Pelegrino (ex-deputado federal), atropelou o (ex-senador) Walter Pinheiro pra fazer ele governador. E agora ele queria voltar a ser candidato e não pôde. Wagner não permitiu. Ele vai ter que ser candidato a senador. Está nervoso porque sabe que vai ser derrotado”, disse Bruno.