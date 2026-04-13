POLÍTICA

Deputado rebate Rui Costa, apresenta dados e critica ataques do ex-ministro

Para Nelson Leal, o tom adotado pelo ex-ministro da Casa Civil reflete o momento político do grupo governista: "Rui, com essa postura, tenta esconder os problemas que o PT deixou na Bahia"

Pombo Correio

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:24

Deputado estadual Nelson Leal Crédito: Divulgação

O deputado estadual Nelson Leal (PP) reagiu nesta segunda-feira (13) às declarações do ex-governador e ex-ministro Rui Costa (PT), que, em entrevista à rádio Baiana FM, voltou a atacar as gestões de ACM Neto e Bruno Reis (ambos do União Brasil) em Salvador, e afirmou que o petista tem recorrido a "informações distorcidas e a um tom agressivo para tentar reescrever a realidade".

Para o parlamentar, o tom adotado pelo ex-ministro reflete o momento político do grupo governista. “Rui Costa tem adotado um discurso cada vez mais agressivo, raivoso e até ofensivo contra seus adversários. Isso não ajuda o debate público e parece muito mais uma tentativa de encobrir os problemas do que de apresentar soluções”, declarou.

“O que parece é que Rui, com essa postura, tenta esconder os problemas que o PT deixou na Bahia ou está desesperado vendo nas ruas o desejo de mudança. Ele não está sabendo lidar com esse sentimento de mudança, porque nunca se sentiu nesses últimos anos uma voz tão alta gritando aos quatro cantos da Bahia clamando por mudança, dizendo chega de PT, chega de incompetência, chega de má gestão”, acrescentou.

Segundo o parlamentar, os dados públicos demonstram avanços concretos na capital baiana, especialmente nas áreas de educação e saúde. “O discurso de Rui Costa não resiste aos fatos. Salvador universalizou o acesso à pré-escola e praticamente triplicou o número de vagas em creches desde 2013, saltando de 17 mil para mais de 40 mil vagas. Isso é dado, não é narrativa”, frisou.

Leal também destacou o desempenho recente da capital no processo de alfabetização. “Salvador apresentou o quarto maior avanço no índice de crianças alfabetizadas entre as capitais brasileiras no comparativo mais recente divulgado pelo Ministério da Educação. Isso mostra o resultado de uma política séria, com investimento e planejamento”, pontuou.

Na área da saúde, Nelson Leal afirmou que a transformação promovida pela prefeitura é ainda mais evidente. “Salvador saiu de apenas 18% de cobertura da atenção básica para cerca de 70%, o que representa praticamente a universalização. A cidade não tinha nenhum hospital municipal e hoje tem o Hospital Municipal, o Hospital do Homem e a nova maternidade, que será entregue nesta semana”, apontou.

O parlamentar também ressaltou a ampliação da rede de urgência e atendimento especializado. “Antes de Neto havia apenas uma UPA, que sequer funcionava adequadamente. Hoje são mais de dez, o que ajudou a desafogar a rede estadual. Além disso, Salvador conta com cinco multicentros de saúde, que são policlínicas com exames e atendimento especializado à população”, detalhou.

O pepista afirmou que, enquanto tenta atacar Salvador, Rui Costa evita falar sobre os problemas deixados pelo PT no estado. “Rui deixou a Bahia entre os últimos colocados na educação e com um dos maiores gargalos da saúde pública, que é a fila da regulação. Um problema grave que o atual governo de Jerônimo não conseguiu resolver e, na verdade, aprofundou”, disse.