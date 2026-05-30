CNH para idosos: desconto avança, mas custos altos ainda impedem renovação de trabalhadores

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Matheus Marques
Publicado em 30 de maio de 2026 às 18:02
O encurtamento dos prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) transformou-se em um severo gargalo financeiro para os motoristas profissionais da terceira idade no Brasil. Para quem depende do volante para complementar a renda ou garantir a subsistência, o ciclo de exames recorrentes exigido pela legislação atual atua quase como um pedágio para o direito de trabalhar.
Embora o Congresso Nacional ensaie saídas para mitigar esse impacto por meio de projetos de lei que preveem descontos progressivos ou isenções em exames periciais para condutores de baixa renda, a realidade nos balcões dos Detrans ainda é de espera e despesa integral para a categoria.
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Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece um funil cronológico rígido: a partir dos 50 anos, a validade do documento cai para cinco anos e, ao cruzar a barreira dos 70 anos, o motorista passa a ser obrigado a refazer os exames de aptidão a cada três anos.
Essa engrenagem de fiscalização contínua atinge em cheio os profissionais autônomos, como taxistas, caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Mesmo com mecanismos de incentivo digital, como a emissão simplificada para quem integra o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) e não possui infrações recentes, o alívio financeiro é apenas parcial.
O benefício do governo zera somente as taxas administrativas de emissão cobradas pelas autarquias estaduais. Na ponta do lápis, os trabalhadores sêniores ainda precisam arcar integralmente com os custos das clínicas credenciadas.
Isso inclui as avaliações médicas de saúde física e mental, além do exame toxicológico, que permanece obrigatório e pago do próprio bolso para os condutores das categorias C, D e E. Transformando cada ciclo de três anos em um teste de resistência para o orçamento doméstico.