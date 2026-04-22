POLÍTICA

Tarifa de Energia: veja como idosos podem ter 100% de desconto na luz em 2026

Benefício federal premia o consumo consciente e garante isenção para quem gasta até 80 kWh; entenda os critérios da Lei

Matheus Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:00

Conta de luz está mais cara Crédito: Reprodução | Freepik

A conta de luz deixou de ser o principal vilão no orçamento de muitos aposentados e pensionistas. Com a plena vigência da Lei 15.235/2025, o Governo Federal consolidou um modelo de desconto progressivo que chega à gratuidade total.



O suporte é destinado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência, integrando as bases de dados do CadÚnico e do INSS para que o abatimento apareça na fatura sem necessidade de solicitação prévia.

Conta de luz em 2026 tem "tarifa zero" para milhões e novo custo para demais consumidores 1 de 3

Faixas de consumo e limites do benefício

O sistema de descontos da Tarifa Social (TSEE) foi simplificado para 2026. A isenção total (100% de desconto) é aplicada para quem consome até 80 kWh por mês.

É importante ressaltar que, caso o consumo ultrapasse esse limite, o excedente será cobrado pelo valor integral. Se o gasto mensal do imóvel superar os 220 kWh, o benefício é suspenso para aquele período, reforçando a importância de manter hábitos de economia doméstica.

Quem tem direito ao suporte federal?

O público-alvo principal são idosos e portadores de deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). No entanto, o direito também alcança famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

O benefício é um pilar de segurança para quem precisa de energia para manter equipamentos médicos ligados 24 horas por dia, garantindo que o valor da conta não comprometa a compra de medicamentos e alimentos.

Checklist: por que meu desconto não apareceu?

A falha mais comum na concessão do desconto automático é o erro na titularidade. O sistema faz o cruzamento de dados via CPF; portanto, se o idoso mora em uma casa onde a conta de luz ainda está no nome de um filho, neto ou antigo proprietário, o abatimento não será processado.