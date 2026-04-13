SERVIÇO

Certidões podem ser emitidas de graça até esta sexta (17) na sede do CadÚnico em Salvador

Saiba como participar da 4ª Semana Nacional do Registro Civil

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 19:11

4ª Semana Nacional do Registro Civil acontece em Salvador Crédito: Vitor Santos/ Ascom Sempre

A emissão gratuita de certidões de casamento, nascimento, dentre outras documentações básicas, pode ser realizada na sede do Cadastro Único (CadÚnico), em Salvador, até sexta-feira (17). A unidade localizada na rua Miguel Calmon, nº 28, no bairro do Comércio, recebe a 4ª Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se.

O atendimento é realizado das 7 às 17h, mediante distribuição de senha, garantindo respeito às prioridades, sem a necessidade de agendamento.

Além dos serviços de documentação básica, como o incentivo ao registro tardio de nascimento, emissão de segunda via de certidões, título eleitoral, carteira de identidade e de trabalho, há também a oferta de serviços jurídicos e de saúde, buscando contemplar as necessidades apresentadas pelos públicos-alvo da iniciativa.

A edição de do ano passado promoveu mais de 148 mil atendimentos e a emissão de 118 mil documentos durante os cinco dias de atividades em maio. O número foi sete vezes maior que o total da primeira edição do programa, ocorrida em 2023, que chegou a pouco mais de 19 mil atendimentos.

A expectativa para 2026 é que o alcance seja ainda maior em decorrência da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Isso ocorre porque, em muitos casos, há exigência da certidão de nascimento ou casamento atualizada para a expedição do novo documento.

Para obter a segunda via gratuita da certidão de nascimento ou casamento, é necessário que o próprio titular compareça ao CadÚnico portando qualquer documento que comprove seus dados de registro, como carteira de identidade ou certidão anterior.

Representantes legais podem requerer os documentos de menores de idade. Já os pedidos de certidão de óbito ou situações específicas serão encaminhados à Defensoria Pública do Estado da Bahia ou ao Ministério Público.