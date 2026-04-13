Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde

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Monique Lobo
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:47
A Copa do Mundo só começa em junho, mas em Salvador a torcida já movimenta as ruas da cidade. Nesta quinta-feira (16), a partir das 7h30, um bandeirão será estendido na Rua Monsenhor Basílio Pereira, no bairro de Roma. A iniciativa vai ser realizada pela Escola Santa Rita, que vai aproveitar a oportunidade para realizar reparos e pinturas no tecido.
A atividade contará com a participação de cerca de 200 crianças e adolescentes, marcando mais uma etapa da preparação para o desfile promovido pela unidade de ensino. O Bandeirão da Copa é um projeto pedagógico interdisciplinar que, em 2026, completa 40 anos, sendo uma das tradições mais significativas da escola.
Veja como vai ser o bandeirão
A criação do bandeirão foi idealizado por Maria José, conhecida como Pró Lia. O projeto une educação, cultura e esporte, promovendo aprendizagem significativa por meio de estudos sobre países, matemática, arte, leitura e expressão corporal.