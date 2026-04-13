TORCIDA

Salvador vai ganhar bandeirão da Copa que vai ser estendido em rua da Cidade Baixa; veja onde

Iniciativa da Escola Santa Rita já é tradição em anos de mundial do futebol

Monique Lobo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:47

Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

A Copa do Mundo só começa em junho, mas em Salvador a torcida já movimenta as ruas da cidade. Nesta quinta-feira (16), a partir das 7h30, um bandeirão será estendido na Rua Monsenhor Basílio Pereira, no bairro de Roma. A iniciativa vai ser realizada pela Escola Santa Rita, que vai aproveitar a oportunidade para realizar reparos e pinturas no tecido.

A atividade contará com a participação de cerca de 200 crianças e adolescentes, marcando mais uma etapa da preparação para o desfile promovido pela unidade de ensino. O Bandeirão da Copa é um projeto pedagógico interdisciplinar que, em 2026, completa 40 anos, sendo uma das tradições mais significativas da escola.

Veja como vai ser o bandeirão 1 de 3