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Elaine Sanoli
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:24
Ao menos 101 aves silvestres foram resgatadas em cidades do interior da Bahia entre a última quinta (9) e o sábado (11). Os animais foram encontrados no municípios de Jeremoabo, Canudos e Cícero Dantas.
A operação de fiscalização ambiental da Companhia Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), em ação conjunta com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), ocorreu em áreas residenciais e comerciais, especialmente em distritos cidades alvos, onde foram averiguadas denúncias relacionadas ao tráfico e à criação irregular de animais silvestres.
Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de cativeiros na Bahia
Como resultado da operação, foram retiradas de circulação sete armas de fogo, além de munições, reforçando o combate não apenas aos crimes ambientais, mas também à criminalidade associada. No município de Jeremoabo, foram apreendidas espingardas de calibre .28, incluindo arma com identificação e outras sem numeração definida, todas apresentadas à autoridade policial competente.
Já em Cícero Dantas, outras três armas de fogo foram localizadas, entre elas uma espingarda calibre .36, também com numeração suprimida, sendo todo o material encaminhado à Delegacia Territorial para adoção das medidas cabíveis.
Durante a operação, 101 animais silvestres foram resgatados. Aqueles em condições adequadas foram devolvidos imediatamente ao seu habitat natural, enquanto os que apresentavam debilidade foram encaminhados aos órgãos ambientais para cuidados especializados.