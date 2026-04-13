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Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina

Bilhetes tiveram quatro acertos dos cinco números

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 23:54

Quina
Quina Crédito: Shutterstock

Duas apostas de Salvador tiveram muita sorte e faturaram prêmios no concurso nº 7000 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os bilhetes acertaram quatro dos cinco números sorteados e renderam mais de R$ 80 mil na noite desta segunda-feira (13).

Uma das apostas foi feita na Lotérica Salvador Shopping. Trata-se de um bolão com 16 cotas e oito números apostados, que faturou R$ 67.853,92.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A segunda aposta, do tipo simples, com apenas cinco números marcados, foi registrada por meio dos canais eletrônicos da Caixa e levou R$ 16.963,50. Juntas, as apostas somaram R$ 84.817,42 em prêmios.

Os números sorteados foram: 20 - 30 - 53 - 56 - 64.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta terça-feira (14), é de R$ 15,5 milhões.

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