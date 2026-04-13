SORTE GRANDE!

Apostas de Salvador ganham mais de R$ 80 mil na Quina

Bilhetes tiveram quatro acertos dos cinco números

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 23:54

Quina Crédito: Shutterstock

Duas apostas de Salvador tiveram muita sorte e faturaram prêmios no concurso nº 7000 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os bilhetes acertaram quatro dos cinco números sorteados e renderam mais de R$ 80 mil na noite desta segunda-feira (13).



Uma das apostas foi feita na Lotérica Salvador Shopping. Trata-se de um bolão com 16 cotas e oito números apostados, que faturou R$ 67.853,92.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A segunda aposta, do tipo simples, com apenas cinco números marcados, foi registrada por meio dos canais eletrônicos da Caixa e levou R$ 16.963,50. Juntas, as apostas somaram R$ 84.817,42 em prêmios.

Os números sorteados foram: 20 - 30 - 53 - 56 - 64.