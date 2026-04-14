POLÍTICA

Trabalhador pode faltar para levar idoso ao médico? Veja o que prevê o PL 541/26

Projeto amplia regras da CLT e inclui faltas justificadas para acompanhar idosos e pessoas com deficiência sem desconto no salário

Matheus Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:00

PL 541/26 preenche lacuna histórica da CLT e permite acompanhamento médico de pais e PCDs sem prejuízo financeiro Crédito: Agência Brasil

Muitas vezes, o trabalhador brasileiro se vê diante de um dilema: cuidar da saúde de um pai idoso ou manter o salário integral no fim do mês. Para encerrar essa "escolha cruel", o PL 541/26 avança no Congresso com o objetivo de autorizar faltas justificadas para quem precisa levar familiares idosos ou pessoas com deficiência (PCD) a médicos e exames.



A iniciativa reconhece que a rede de apoio familiar é fundamental para a inclusão e o bem-estar social.



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O que muda na prática com o PL 541/26?

Diferentemente da regra atual, que foca apenas no acompanhamento de crianças e gestantes, a nova proposta estende o direito aos cuidados com ascendentes com mais de 60 anos e PCDs.



O projeto assegura que as horas ausentes sejam totalmente abonadas, desde que haja comprovação por meio de declaração emitida pela clínica ou hospital. A ideia é evitar que o compromisso familiar gere retaliações administrativas ou financeiras, estabelecendo critérios claros para que empresa e funcionário mantenham a transparência.



Equilíbrio necessário

Para a deputada Lenir de Assis (PT-PR), autora da matéria, a alteração na CLT é fundamental para garantir que o suporte necessário aos familiares não resulte em perdas salariais.

