Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhador pode faltar para levar idoso ao médico? Veja o que prevê o PL 541/26

Projeto amplia regras da CLT e inclui faltas justificadas para acompanhar idosos e pessoas com deficiência sem desconto no salário

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:00

Relatório mostra ainda que cuidadores estão sobrecarregados
PL 541/26 preenche lacuna histórica da CLT e permite acompanhamento médico de pais e PCDs sem prejuízo financeiro Crédito: Agência Brasil

Muitas vezes, o trabalhador brasileiro se vê diante de um dilema: cuidar da saúde de um pai idoso ou manter o salário integral no fim do mês. Para encerrar essa "escolha cruel", o PL 541/26 avança no Congresso com o objetivo de autorizar faltas justificadas para quem precisa levar familiares idosos ou pessoas com deficiência (PCD) a médicos e exames.

A iniciativa reconhece que a rede de apoio familiar é fundamental para a inclusão e o bem-estar social.

Idosos precisam medir pressão arterial

Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock
1 de 4
Idosos precisam medir pressão arterial por Shutterstock

O que muda na prática com o PL 541/26?

Diferentemente da regra atual, que foca apenas no acompanhamento de crianças e gestantes, a nova proposta estende o direito aos cuidados com ascendentes com mais de 60 anos e PCDs.

O projeto assegura que as horas ausentes sejam totalmente abonadas, desde que haja comprovação por meio de declaração emitida pela clínica ou hospital. A ideia é evitar que o compromisso familiar gere retaliações administrativas ou financeiras, estabelecendo critérios claros para que empresa e funcionário mantenham a transparência.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Conheça os direitos e benefícios que protegem os brasileiros que têm mais 60 anos

Perícia por telemedicina no INSS vira lei: saiba como garantir benefício sem sair de casa

Câmara dá sinal verde para salário de R$ 3 mil e 40% de insalubridade em piso para garis

Equilíbrio necessário

Para a deputada Lenir de Assis (PT-PR), autora da matéria, a alteração na CLT é fundamental para garantir que o suporte necessário aos familiares não resulte em perdas salariais.

Ela reforça que a medida permite o cumprimento dos deveres de cuidado de forma digna. A tramitação do projeto reflete a urgência de adaptar as leis trabalhistas a uma sociedade que vive mais e que exige cada vez mais acessibilidade e amparo aos dependentes.

Tags:

Idosos Família Direito Projeto de lei Politica Reforma Trabalhista

Mais recentes

Imagem - Governo pode travar concursos e reajustes a partir de 2027; entenda as novas regras

Governo pode travar concursos e reajustes a partir de 2027; entenda as novas regras
Imagem - Governo Jerônimo gastou R$ 6 mi com camarote que recepcionou Lula no Carnaval, diz colunista de O Globo

Governo Jerônimo gastou R$ 6 mi com camarote que recepcionou Lula no Carnaval, diz colunista de O Globo
Imagem - Deputado Paulo Azi apresenta parecer favorável à tramitação da PEC que acaba com 6X1

Deputado Paulo Azi apresenta parecer favorável à tramitação da PEC que acaba com 6X1