Trabalhador pode faltar para levar idoso ao médico? Veja o que prevê o PL 541/26

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Matheus Marques
Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:00
Muitas vezes, o trabalhador brasileiro se vê diante de um dilema: cuidar da saúde de um pai idoso ou manter o salário integral no fim do mês. Para encerrar essa "escolha cruel", o PL 541/26 avança no Congresso com o objetivo de autorizar faltas justificadas para quem precisa levar familiares idosos ou pessoas com deficiência (PCD) a médicos e exames.
A iniciativa reconhece que a rede de apoio familiar é fundamental para a inclusão e o bem-estar social.
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Diferentemente da regra atual, que foca apenas no acompanhamento de crianças e gestantes, a nova proposta estende o direito aos cuidados com ascendentes com mais de 60 anos e PCDs.
O projeto assegura que as horas ausentes sejam totalmente abonadas, desde que haja comprovação por meio de declaração emitida pela clínica ou hospital. A ideia é evitar que o compromisso familiar gere retaliações administrativas ou financeiras, estabelecendo critérios claros para que empresa e funcionário mantenham a transparência.
Para a deputada Lenir de Assis (PT-PR), autora da matéria, a alteração na CLT é fundamental para garantir que o suporte necessário aos familiares não resulte em perdas salariais.
Ela reforça que a medida permite o cumprimento dos deveres de cuidado de forma digna. A tramitação do projeto reflete a urgência de adaptar as leis trabalhistas a uma sociedade que vive mais e que exige cada vez mais acessibilidade e amparo aos dependentes.