Conheça os direitos e benefícios que protegem os brasileiros que têm mais 60 anos

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Matheus Marques
Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:29
A cidadania na terceira idade vai muito além do recebimento do benefício previdenciário. No Brasil, o Estatuto da Pessoa Idosa consolida uma série de garantias para proteger a dignidade e o patrimônio de quem já passou dos 60 anos.
Essas normas buscam equilibrar as oportunidades de lazer, saúde e mobilidade, oferecendo isenções e descontos que são fundamentais para a manutenção da autonomia individual.
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A democratização da cultura é um dos pontos altos da legislação. Por meio da Lei Federal nº 12.933/2013, o direito à meia-entrada em espetáculos, shows e cinemas é assegurado de forma direta, exigindo apenas a comprovação da idade por documento oficial.
No campo da saúde, a assistência é reforçada pela Farmácia Popular, que disponibiliza insumos básicos sem custo. O idoso precisa apenas manter sua receita médica atualizada para retirar os medicamentos em redes conveniadas, garantindo a continuidade do tratamento sem impactar a renda.
A circulação pelo território nacional também é facilitada por uma reserva obrigatória de vagas em transportes interestaduais. Empresas do setor devem ceder duas poltronas gratuitas para idosos de baixa renda em cada trajeto.
Se o limite de gratuidade for atingido, o desconto de 50% entra em vigor automaticamente. O processo exige atenção aos prazos de solicitação do bilhete, geralmente fixados em três horas de antecedência.
Outro benefício estratégico, mas que varia conforme a localidade, é a dispensa do pagamento do IPTU. Muitas prefeituras utilizam critérios de renda e posse de imóvel único para conceder a isenção total ou parcial do imposto.
Como se trata de uma norma municipal, o recomendado é que o cidadão procure a Secretaria de Fazenda de sua cidade para conferir as exigências específicas e realizar o recadastramento obrigatório, garantindo que o direito seja aplicado no exercício fiscal seguinte.