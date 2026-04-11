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Conheça os direitos e benefícios que protegem os brasileiros que têm mais 60 anos

Guia prático mostra como usufruir de passagens gratuitas, meia-entrada em eventos e isenções tributárias previstas no Estatuto da Pessoa Idosa

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:29

Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda
Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda Crédito: CANVAS

A cidadania na terceira idade vai muito além do recebimento do benefício previdenciário. No Brasil, o Estatuto da Pessoa Idosa consolida uma série de garantias para proteger a dignidade e o patrimônio de quem já passou dos 60 anos.

Essas normas buscam equilibrar as oportunidades de lazer, saúde e mobilidade, oferecendo isenções e descontos que são fundamentais para a manutenção da autonomia individual.

Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda

Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda por CANVAS
Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda por CANVAS
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Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda por CANVAS

Acesso ao lazer e medicamentos gratuitos

A democratização da cultura é um dos pontos altos da legislação. Por meio da Lei Federal nº 12.933/2013, o direito à meia-entrada em espetáculos, shows e cinemas é assegurado de forma direta, exigindo apenas a comprovação da idade por documento oficial.

No campo da saúde, a assistência é reforçada pela Farmácia Popular, que disponibiliza insumos básicos sem custo. O idoso precisa apenas manter sua receita médica atualizada para retirar os medicamentos em redes conveniadas, garantindo a continuidade do tratamento sem impactar a renda.

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Mobilidade entre estados e isenção de IPTU

A circulação pelo território nacional também é facilitada por uma reserva obrigatória de vagas em transportes interestaduais. Empresas do setor devem ceder duas poltronas gratuitas para idosos de baixa renda em cada trajeto.

Se o limite de gratuidade for atingido, o desconto de 50% entra em vigor automaticamente. O processo exige atenção aos prazos de solicitação do bilhete, geralmente fixados em três horas de antecedência.

Outro benefício estratégico, mas que varia conforme a localidade, é a dispensa do pagamento do IPTU. Muitas prefeituras utilizam critérios de renda e posse de imóvel único para conceder a isenção total ou parcial do imposto.

Como se trata de uma norma municipal, o recomendado é que o cidadão procure a Secretaria de Fazenda de sua cidade para conferir as exigências específicas e realizar o recadastramento obrigatório, garantindo que o direito seja aplicado no exercício fiscal seguinte.

Tags:

Brasil Idoso Direitos Benefício Politica Terceira Idade

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