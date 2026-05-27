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É um diteito: o que fazer se a empresa de ônibus negar a passagem gratuita para o idoso

Recusa injustificada lidera queixas nos balcões de fiscalização; saiba como exigir o documento de negação por escrito e emitir a comprovação de renda.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

Idosos são as principais vítimas das irregularidades
Legislação federal obriga reserva de duas poltronas por veículo e prevê desconto de 50% em assentos convencionais se a cota inicial for preenchida. Crédito: Freepik

O embarque de passageiros da terceira idade em viagens rodoviárias frequentemente esbarra em barreiras burocráticas e na falta de clareza das empresas nos guichês das rodoviárias.

Embora o direito ao transporte interestadual gratuito ou subsidiado seja garantido por legislação federal, a recusa de passagens sem justificativa real lidera o topo das reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Para evitar abusos, o passageiro sênior precisa dominar os mecanismos de fiscalização e os prazos exigidos por lei para garantir o bilhete.

Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda

Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda por CANVAS
Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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Idosos podem comprar carro zero com desconto de até 25%? Entenda por CANVAS

Planejamento como aliado

Sempre que uma companhia de transporte alegar que os assentos sem custo já estão preenchidos, ela é obrigada por lei a fornecer uma justificativa por escrito ao cidadão, detalhando a data, a hora e o motivo exato da negativa.

Com essa certidão em mãos, o passageiro deve formalizar uma denúncia imediata na ouvidoria da agência reguladora, no posto de fiscalização da própria rodoviária ou junto ao Procon local.

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Prazos e documentação para o guichê

O planejamento antecipado é o principal aliado do viajante, já que as cotas por veículo são limitadas. Para garantir o bilhete 100% gratuito, a solicitação deve ser feita com uma antecedência mínima de três horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha.

Caso o idoso opte pelo assento com 50% de desconto, o prazo cai e a compra pode ser realizada diretamente no momento do embarque.

No ato da reserva, é obrigatório apresentar um documento oficial de identidade com foto, o CPF e a comprovação de rendimentos de até dois salários mínimos. Para isso, são aceitos extratos de pagamento de benefícios emitido pelo INSS e contracheque ou carteira de trabalho assinada.

Para os cidadãos que não possuem meios formais de comprovar a renda, o caminho é emitir de forma gratuita a Carteira da Pessoa Idosa. O documento pode ser solicitado presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município ou gerado diretamente pelo portal oficial do Governo Federal.

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Brasil Idosos Direitos Politica

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