Ruas no clima da Copa: saiba como decorar o seu bairro e pintar o asfalto sem tomar multa

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:51
Com a aproximação da Copa do Mundo, moradores de várias cidades brasileiras já começaram os tradicionais mutirões para enfeitar ruas, pendurar bandeirinhas e pintar o asfalto com referências à Seleção Brasileira. O clima de festa, porém, exige atenção às regras urbanas para evitar multas, autuações e problemas com órgãos públicos.
Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026
Embora a decoração em áreas residenciais seja permitida em muitos municípios, existem restrições importantes envolvendo trânsito, segurança viária e uso do espaço público.
Pinturas em avenidas, vias de grande circulação e rodovias, por exemplo, costumam ser proibidas por questões de segurança. Caso moradores precisem interromper temporariamente o tráfego para realizar a decoração, a orientação é solicitar autorização prévia aos órgãos municipais responsáveis.
Também não é permitido alterar ou cobrir sinalizações de trânsito. Faixas de pedestre, marcações de “pare”, ciclovias, vagas de estacionamento e placas verticais não podem receber tinta ou qualquer tipo de intervenção.
Além disso, especialistas recomendam manter distância mínima de esquinas, faixas de pedestres e áreas destinadas a bicicletas para evitar conflitos com a sinalização urbana.
Outro ponto que costuma gerar fiscalização envolve as ornamentações aéreas. Bandeirinhas e enfeites não podem ser presos em postes de iluminação, semáforos, cabos elétricos ou fios de telefonia.
O uso de materiais metálicos ou condutores também é desaconselhado por causa do risco de acidentes elétricos. A recomendação é usar materiais leves e não condutores, como nylon, tecido ou plástico apropriado para decoração.
Praças, jardins públicos e parques também exigem autorização específica do poder público antes de receber pinturas ou instalações decorativas.
Especialistas ainda orientam o uso de tintas à base de água, consideradas menos agressivas ao pavimento e mais fáceis de remover após o torneio.
Outro alerta envolve publicidade irregular. As decorações não podem incluir propaganda comercial nem mensagens político-partidárias sem autorização específica.
Transformar ruas em cenários temáticos durante a Copa virou uma das manifestações culturais mais tradicionais do país. Em muitos bairros, moradores se organizam coletivamente para criar desenhos, montar estruturas e promover eventos comunitários durante os jogos da Seleção.
Apesar do clima festivo, autoridades reforçam que as regras existem para preservar a segurança no trânsito, proteger o patrimônio público e reduzir riscos de acidentes urbanos e elétricos durante as comemorações.