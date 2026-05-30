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Ruas no clima da Copa: saiba como decorar o seu bairro e pintar o asfalto sem tomar multa

Bandeirinhas e pinturas no chão começam a mudar a cara das cidades, mas moradores precisam ficar atentos para evitar problemas com a fiscalização

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:51

Moradores enfeitam ruas para a Copa, tradição que exige atenção às regras urbanas.
Moradores enfeitam ruas para a Copa, tradição que exige atenção às regras urbanas Crédito: Ilustração, IA

Com a aproximação da Copa do Mundo, moradores de várias cidades brasileiras já começaram os tradicionais mutirões para enfeitar ruas, pendurar bandeirinhas e pintar o asfalto com referências à Seleção Brasileira. O clima de festa, porém, exige atenção às regras urbanas para evitar multas, autuações e problemas com órgãos públicos.

Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

O que pode e o que não pode ser pintado no asfalto

Embora a decoração em áreas residenciais seja permitida em muitos municípios, existem restrições importantes envolvendo trânsito, segurança viária e uso do espaço público.

Pinturas em avenidas, vias de grande circulação e rodovias, por exemplo, costumam ser proibidas por questões de segurança. Caso moradores precisem interromper temporariamente o tráfego para realizar a decoração, a orientação é solicitar autorização prévia aos órgãos municipais responsáveis.

Também não é permitido alterar ou cobrir sinalizações de trânsito. Faixas de pedestre, marcações de “pare”, ciclovias, vagas de estacionamento e placas verticais não podem receber tinta ou qualquer tipo de intervenção.

Além disso, especialistas recomendam manter distância mínima de esquinas, faixas de pedestres e áreas destinadas a bicicletas para evitar conflitos com a sinalização urbana.

Perigo nos postes: o risco de amarrar bandeirinhas na fiação

Outro ponto que costuma gerar fiscalização envolve as ornamentações aéreas. Bandeirinhas e enfeites não podem ser presos em postes de iluminação, semáforos, cabos elétricos ou fios de telefonia.

O uso de materiais metálicos ou condutores também é desaconselhado por causa do risco de acidentes elétricos. A recomendação é usar materiais leves e não condutores, como nylon, tecido ou plástico apropriado para decoração.

Praças, jardins públicos e parques também exigem autorização específica do poder público antes de receber pinturas ou instalações decorativas.

Especialistas ainda orientam o uso de tintas à base de água, consideradas menos agressivas ao pavimento e mais fáceis de remover após o torneio.

Como manter a tradição da torcida dentro da lei

Outro alerta envolve publicidade irregular. As decorações não podem incluir propaganda comercial nem mensagens político-partidárias sem autorização específica.

Transformar ruas em cenários temáticos durante a Copa virou uma das manifestações culturais mais tradicionais do país. Em muitos bairros, moradores se organizam coletivamente para criar desenhos, montar estruturas e promover eventos comunitários durante os jogos da Seleção.

Apesar do clima festivo, autoridades reforçam que as regras existem para preservar a segurança no trânsito, proteger o patrimônio público e reduzir riscos de acidentes urbanos e elétricos durante as comemorações.

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