POLÍTICA

Ruas no clima da Copa: saiba como decorar o seu bairro e pintar o asfalto sem tomar multa

Bandeirinhas e pinturas no chão começam a mudar a cara das cidades, mas moradores precisam ficar atentos para evitar problemas com a fiscalização

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:51

Moradores enfeitam ruas para a Copa, tradição que exige atenção às regras urbanas Crédito: Ilustração, IA

Com a aproximação da Copa do Mundo, moradores de várias cidades brasileiras já começaram os tradicionais mutirões para enfeitar ruas, pendurar bandeirinhas e pintar o asfalto com referências à Seleção Brasileira. O clima de festa, porém, exige atenção às regras urbanas para evitar multas, autuações e problemas com órgãos públicos.

Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 1 de 15

O que pode e o que não pode ser pintado no asfalto

Embora a decoração em áreas residenciais seja permitida em muitos municípios, existem restrições importantes envolvendo trânsito, segurança viária e uso do espaço público.

Pinturas em avenidas, vias de grande circulação e rodovias, por exemplo, costumam ser proibidas por questões de segurança. Caso moradores precisem interromper temporariamente o tráfego para realizar a decoração, a orientação é solicitar autorização prévia aos órgãos municipais responsáveis.

Também não é permitido alterar ou cobrir sinalizações de trânsito. Faixas de pedestre, marcações de “pare”, ciclovias, vagas de estacionamento e placas verticais não podem receber tinta ou qualquer tipo de intervenção.

Além disso, especialistas recomendam manter distância mínima de esquinas, faixas de pedestres e áreas destinadas a bicicletas para evitar conflitos com a sinalização urbana.

Perigo nos postes: o risco de amarrar bandeirinhas na fiação

Outro ponto que costuma gerar fiscalização envolve as ornamentações aéreas. Bandeirinhas e enfeites não podem ser presos em postes de iluminação, semáforos, cabos elétricos ou fios de telefonia.

O uso de materiais metálicos ou condutores também é desaconselhado por causa do risco de acidentes elétricos. A recomendação é usar materiais leves e não condutores, como nylon, tecido ou plástico apropriado para decoração.

Praças, jardins públicos e parques também exigem autorização específica do poder público antes de receber pinturas ou instalações decorativas.

Especialistas ainda orientam o uso de tintas à base de água, consideradas menos agressivas ao pavimento e mais fáceis de remover após o torneio.

Como manter a tradição da torcida dentro da lei

Outro alerta envolve publicidade irregular. As decorações não podem incluir propaganda comercial nem mensagens político-partidárias sem autorização específica.

Transformar ruas em cenários temáticos durante a Copa virou uma das manifestações culturais mais tradicionais do país. Em muitos bairros, moradores se organizam coletivamente para criar desenhos, montar estruturas e promover eventos comunitários durante os jogos da Seleção.