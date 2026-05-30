POLÍTICA

ACM Neto defende soberania e diz que facções fazem terror: 'Sou a favor de todas as medidas que botem pra quebrar no PCC e CV'

Neto também associou o avanço da criminalidade à falta de resposta mais firme do poder público

Pombo Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:41

ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), fez duras críticas, na noite desta sexta-feira (29), sobre a atuação de facções criminosas no estado. A fala ocorreu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, onde Neto participa das celebrações pelos 146 anos de emancipação política do município.

No local, ACM Neto foi recebido pelo prefeito Genival Deolino, por lideranças políticas da cidade e da região, além de apoiadores. A manifestação ocorre em meio ao debate sobre a decisão do governo norte-americano de Donald Trump de classificar as facções brasileiras PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, medida criticada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), mesmo diante do avanço dessas organizações.

ACM Neto 1 de 12

Ao comentar o tema, ACM Neto afirmou ser defensor da soberania nacional, mas criticou a omissão dos governos federal e estadual diante da escalada de violência na Bahia, e alertou para a gravidade da atuação desses grupos no cotidiano da população.

“A pergunta que eu faço é a seguinte: quem toca o terror é o quê? É o que faz o PCC, é o que faz o Comando Vermelho, é o que faz o Bonde do Maluco, é o que fazem 21 facções criminosas presentes no território baiano. Então, é fundamental que a gente sempre defenda a soberania nacional, não há dúvida. Mas eu também enxergo que o que essas facções estão fazendo no dia a dia é terror. O que essas facções fazem com o cidadão, matando gente, tirando a vida de pessoas inocentes, tirando o sonho de muitas famílias”, disse.

Neto também associou o avanço da criminalidade à falta de resposta mais firme do poder público e declarou ser favorável a ações de enfrentamento às facções.