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ACM Neto defende soberania e diz que facções fazem terror: 'Sou a favor de todas as medidas que botem pra quebrar no PCC e CV'

Neto também associou o avanço da criminalidade à falta de resposta mais firme do poder público

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:41

ACM Neto
ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), fez duras críticas, na noite desta sexta-feira (29), sobre a atuação de facções criminosas no estado. A fala ocorreu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, onde Neto participa das celebrações pelos 146 anos de emancipação política do município.

No local, ACM Neto foi recebido pelo prefeito Genival Deolino, por lideranças políticas da cidade e da região, além de apoiadores. A manifestação ocorre em meio ao debate sobre a decisão do governo norte-americano de Donald Trump de classificar as facções brasileiras PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, medida criticada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), mesmo diante do avanço dessas organizações.

ACM Neto

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, e a esposa Mariana Barreto de Magalhães por Marina Silva/CORREIO
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O ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, o comentarista político Caio Coppolla, o senador Sergio Moro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto por Marina Silva/CORREIO
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ACM Júnior, José Ronaldo e ACM Neto por Divulgação
Lançamento da candidatura de Antonio Carlos Magalhães Neto na área verde do Othon, com a presença do Senador ACM, do governador Paulo Souto, do Senadaor Rodolpho Tourinho e outras autoridades. por Antonio Saturnino/CORREIO
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O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, e a esposa Mariana Barreto de Magalhães por Marina Silva/CORREIO

Ao comentar o tema, ACM Neto afirmou ser defensor da soberania nacional, mas criticou a omissão dos governos federal e estadual diante da escalada de violência na Bahia, e alertou para a gravidade da atuação desses grupos no cotidiano da população.

“A pergunta que eu faço é a seguinte: quem toca o terror é o quê? É o que faz o PCC, é o que faz o Comando Vermelho, é o que faz o Bonde do Maluco, é o que fazem 21 facções criminosas presentes no território baiano. Então, é fundamental que a gente sempre defenda a soberania nacional, não há dúvida. Mas eu também enxergo que o que essas facções estão fazendo no dia a dia é terror. O que essas facções fazem com o cidadão, matando gente, tirando a vida de pessoas inocentes, tirando o sonho de muitas famílias”, disse.

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Neto também associou o avanço da criminalidade à falta de resposta mais firme do poder público e declarou ser favorável a ações de enfrentamento às facções.

“Quantas mães hoje choram? E quando você perde um filho, e eu peço a Deus todo dia que a única coisa que ele me permita na vida é jamais perder um filho, mas a gente sabe o relato de pessoas que já perderam um filho, você nunca mais é o mesmo na sua vida. Então quantas vidas essas facções criminosas já condenaram, e por que chegamos a esse ponto pela omissão do governo federal? E principalmente no caso da Bahia pela omissão do governo do Estado, mais precisamente nos últimos anos, de Jerônimo Rodrigues. Eu sou a favor de todas as medidas que botem para quebrar o PCC e o Comando Vermelho”, afirmou.

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