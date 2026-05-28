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ACM Neto ironiza anúncio de Jerônimo de aeroporto no Médio Rio de Contas: 'Agora?'

Ex-prefeito de Salvador relembrou que a demanda era uma reivindicação do pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:47

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

Pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil) ironizou o anúncio feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na última terça-feira (28), de que vai construir um aeroporto na região do Médio Rio de Contas.

O ex-prefeito de Salvador relembrou que a demanda era uma reivindicação do pré-candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié, uma das cidades-núcleo da região na qual o aeroporto deve ser construído. “Agora? Prometeu tantas vezes ao longo dos quatro anos”, questionou.

O equipamento, caso saia do papel, deve ser construído no entroncamento de Jaguaquara. Segundo Neto, é “um sonho antigo de toda a região”. “Zé Cocá passou nesses últimos anos lutando por essa obra, solicitando ao governador que a fizesse”, ressaltou.

ACM Neto garantiu que, caso seja eleito junto a Zé Cocá, eles viabilizarão o aeroporto. “A gente está cansado de ver Jerônimo Rodrigues cheio de discurso, promessa, propaganda e papel. O que ele fez em relação ao aeroporto foi um papel, mais nada além disso. Cumpriu promessa nenhuma. Ao contrário: passou esse tempo todo enrolando”, finalizou.

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