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CNH mais barata em 2026: veja o que mudou e o que você ainda precisa pagar para tirar a carteira

Processo para tirar a primeira habilitação ganha fôlego com aulas gratuitas, mas taxas de exames e exames médicos continuam valendo

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:47

Novas regras da CNH em 2026 reduziram custos e flexibilizaram o processo da primeira habilitação, mas exames e taxas obrigatórias continuam sendo cobrados pelos Detrans.
Novas regras da CNH em 2026 reduziram custos e flexibilizaram o processo da primeira habilitação, mas exames e taxas obrigatórias continuam sendo cobrados pelos Detrans Crédito: Ilustração, IA

Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou menos caro e menos burocrático em 2026. As mudanças nas regras da habilitação reduziram a dependência das autoescolas, flexibilizaram etapas do processo e abriram espaço para modelos mais digitais de formação de condutores. Ao mesmo tempo, a transição também aumentou dúvidas sobre cobranças, taxas e direitos dos candidatos.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
Autoescolas protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
População conta as horas para o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
Candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez por Shutterstock
Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
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CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

O que de fato mudou para tirar a carteira de motorista

As alterações passaram a valer após mudanças promovidas pela Resolução nº 1.020/2025 do Contran, pela MP nº 1.327/2025 e pela Lei nº 15.153/2025. O principal impacto foi o fim da obrigatoriedade do pacote completo de autoescola para as categorias A e B.

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Antes, o candidato precisava cumprir 45 horas de aulas teóricas presenciais e ao menos 20 horas de aulas práticas em Centros de Formação de Condutores (CFCs). Agora, o curso teórico passou a ser gratuito, online e sem carga horária mínima, realizado pelo aplicativo oficial “CNH do Brasil”.

As aulas práticas também ficaram mais enxutas. O mínimo obrigatório caiu para duas horas-aula, que podem ser feitas tanto em autoescolas quanto com instrutores autônomos credenciados.

A flexibilização reduziu significativamente o custo médio da primeira habilitação. Em Minas Gerais, por exemplo, estimativas apontam queda próxima de 42%, fazendo o valor médio sair de R$ 2 mil para cerca de R$ 1,1 mil após as novas regras.

As etapas e taxas que continuam obrigatórias

Apesar da simplificação, algumas etapas seguem obrigatórias e continuam vinculadas aos Detrans estaduais.

A coleta biométrica permanece exigida, assim como os exames médico e psicológico em clínicas credenciadas. As provas teórica e prática também continuam sendo aplicadas pelos Detrans.

Outra mudança importante foi a ampliação do exame toxicológico. Antes restrito às categorias profissionais C, D e E, ele passou a ser exigido também para quem busca a primeira habilitação nas categorias A e B.

Os exames médico e psicológico passaram a ter limite nacional de cobrança em R$ 180. Já o valor do toxicológico varia conforme o estado e o laboratório responsável.

Candidatos relatam dúvidas e impasses com autoescolas

Mesmo com a redução das exigências, muitos candidatos ainda relatam cobranças elevadas em autoescolas. Parte dos valores continua legítima porque envolve taxas oficiais, exames obrigatórios e serviços adicionais contratados pelo aluno.

Entre os custos que seguem previstos estão taxas do Detran, emissão da CNH, exames obrigatórios e as duas horas mínimas de aula prática.

O problema começou a surgir em situações em que empresas mantiveram cobranças baseadas no modelo antigo, como pacotes fechados com 20 aulas práticas obrigatórias, cursos teóricos pagos e taxas administrativas genéricas.

Especialistas apontam que exigir contratação completa de aulas quando apenas duas horas são obrigatórias pode configurar prática abusiva. O mesmo vale para cobranças ligadas ao curso teórico gratuito oferecido pelo governo.

Também aumentaram os relatos de candidatos pressionados a alugar veículos das autoescolas para realizar o exame prático.

Segundo o G1, o Detran-SP passou a permitir, desde 1º de maio de 2026, que a prova seja feita com veículo particular. A regra nacional do Contran também autoriza o uso de carro próprio, desde que o automóvel cumpra as exigências de segurança e circulação previstas pelo órgão.

Como agir se desconfiar de uma cobrança abusiva

Candidatos que contrataram pacotes antigos e não utilizaram todas as aulas podem solicitar reembolso proporcional dos serviços não prestados.

Órgãos de defesa do consumidor afirmam que a retenção integral de valores sem prestação efetiva do serviço pode desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesses casos, o aluno pode procurar o Procon ou recorrer aos Juizados Especiais Cíveis, reunindo contratos, comprovantes de pagamento e registros das aulas realizadas.

Detrans correm para aplicar as novas regras

Embora as novas regras estejam em vigor nacionalmente desde janeiro, parte dos Detrans ainda atualiza sistemas internos e regulamentações estaduais. Por isso, especialistas recomendam que os candidatos consultem previamente as regras específicas do estado antes de iniciar o processo da primeira habilitação.

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