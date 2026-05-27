ELEIÇÕES 2026

ACM Neto lança 'Sua voz é nossa voz' e abre canal para sugestões; saiba como funciona

Iniciativa começa por Jacobina e pretende reunir sugestões da população para o programa de governo

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:34

ACM Neto durante lançamento do programa 'Sua voz é nossa voz' Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a proposta de coletar sugestões da população baiana e utilizá-las na construção de seu programa de governo, o pré-candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) lançou, nesta quarta-feira (27), o movimento de participação popular “Sua voz é nossa voz”.

O movimento percorrerá municípios de diferentes regiões da Bahia ao longo dos próximos meses. A primeira parada será em Jacobina, no centro-norte do estado, onde ACM Neto e sua comitiva política estarão na próxima terça-feira (2) para um encontro com moradores e lideranças locais. A atividade será realizada na Associação Comercial e Industrial de Jacobina.

“O ‘Sua voz é nossa voz’ vai ser um programa de ampla escuta popular Nós pretendemos alcançar todos os 417 municípios do estado da Bahia”, ressaltou ACM Neto, durante entrevista coletiva.

Além dos encontros presenciais nos municípios, a população poderá enviar propostas e sugestões por meio do site do movimento (clique aqui e acesse o portal) e também via WhatsApp. Nos locais onde os eventos forem realizados, haverá ainda um QR Code que direcionará os participantes para os canais digitais de contribuição.

ACM Neto fez questão de diferenciar o movimento “Sua voz é nossa voz” da iniciativa promovida pela pré-campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo o ex-prefeito de Salvador, a principal diferença entre os dois projetos é que, no caso do Programa de Governo Participativo (PGP) do grupo petista, muitas das propostas apresentadas pela população não são efetivamente colocadas em prática após a eleição.

“Não posso admitir que o governador Jerônimo tenha coragem de voltar a uma cidade na qual, há quatro anos, fez uma promessa que estava no PGP e vá lá fazer a mesma promessa de novo, como se não tivesse sido candidato há quatro anos e como se não tivesse tido tempo suficiente para cumprir aquela promessa”, criticou Neto.

ACM Neto afirmou ainda que, no caso do Programa de Governo Participativo, os resultados são “manipulados”.