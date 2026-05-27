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Da Lava Jato ao caso Deolane: quem é o advogado que defende a influenciadora?

Conhecido por bater de frente com prisões preventivas, Aury Lopes Jr. entra no caso da Operação Vérnix para tentar derrubar tese de lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de maio de 2026 às 11:00

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Divulgação

A prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra ganhou um novo e poderoso capítulo nos tribunais. A defesa da famosa agora está nas mãos de Aury Lopes Jr., apontado como um dos juristas e doutrinadores mais importantes do direito processual penal no Brasil.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos

Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
Carros de luxo foram apreendidos por Leonardo Amaro/Metrópoles
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Deolane Bezerra foi presa acusada de lavar dinheiro para o PCC por Leonardo Amaro/Metrópoles

O novo advogado de Deolane terá a missão de desestabilizar a acusação de peso liderada pelo promotor Lincoln Gakiya, nome forte do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo, que enfrentou o PCC

A estratégia para tirar a influenciadora da prisão

O embate entre a acusação e a nova banca de defesa desenha um cenário jurídico de alta voltagem. De um lado, a Promotoria bate o pé de que redes de influenciadores digitais operam como empresas de fachada para lavar dinheiro do crime.

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Do outro, a linha traçada por Aury Lopes Jr. vai focar em estraçalhar a tese de que os bens da influenciadora têm origem ilegal.

A própria Deolane já tinha dado o tom do que será a sua defesa durante a audiência de custódia.

Ela garantiu que as movimentações de milhões em suas contas e empresas são fruto de contratos publicitários totalmente legítimos e de seus honorários como advogada.

Agora, o escritório de Aury, famoso por unir a defesa jurídica a perícias financeiras e contábeis minuciosas, vai tentar derrubar a prisão preventiva.

A meta é provar que Deolane tem residência fixa, profissão regulamentada e que outras punições alternativas seriam mais do que suficientes para o caso seguir em frente.

Da sala de aula aos holofotes da Lava Jato

Aury Lopes Jr. construiu seu nome dividindo-se entre a academia e os maiores tribunais do país. Professor titular da pós-graduação em Ciências Criminais da PUC-RS desde o ano 2000, ele escreveu livros que servem de Bíblia para concursos públicos e decisões de juízes, como o clássico "Direito Processual Penal".

No auge da Operação Lava Jato, o advogado ganhou projeção nacional ao se tornar uma das vozes mais duras contra o que chamava de excessos e abusos das forças-tarefas de Curitiba, consolidando-se no mercado como o defensor ideal para casos de extrema complexidade.

Vigilância na Itália e alerta da Interpol

Os bastidores da Operação Vérnix revelam que a influenciadora era vigiada de perto bem antes de ser presa em São Paulo. Os passos de Deolane foram rastreados com o apoio da Interpol, inclusive no exterior, durante uma estadia de luxo perto da badalada Piazza di Spagna, em Roma.

A viagem aconteceu antes de ela ser transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior paulista.

Até o momento, o relatório financeiro do Ministério Público que sustenta a denúncia afirma que Deolane estaria ligada a supostas empresas fantasmas, que dividem o mesmo endereço de registro de outras firmas de fachada conhecidas pelas autoridades.

Tags:

Advogado Operação Deolane Bezerra

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