POLÍTICA

Da Lava Jato ao caso Deolane: quem é o advogado que defende a influenciadora?

Conhecido por bater de frente com prisões preventivas, Aury Lopes Jr. entra no caso da Operação Vérnix para tentar derrubar tese de lavagem de dinheiro

Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de maio de 2026 às 11:00

Deolane Bezerra Crédito: Divulgação

A prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra ganhou um novo e poderoso capítulo nos tribunais. A defesa da famosa agora está nas mãos de Aury Lopes Jr., apontado como um dos juristas e doutrinadores mais importantes do direito processual penal no Brasil.

Deolane foi presa e bens foram apreendidos 1 de 5

O novo advogado de Deolane terá a missão de desestabilizar a acusação de peso liderada pelo promotor Lincoln Gakiya, nome forte do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo, que enfrentou o PCC

A estratégia para tirar a influenciadora da prisão

O embate entre a acusação e a nova banca de defesa desenha um cenário jurídico de alta voltagem. De um lado, a Promotoria bate o pé de que redes de influenciadores digitais operam como empresas de fachada para lavar dinheiro do crime.

Do outro, a linha traçada por Aury Lopes Jr. vai focar em estraçalhar a tese de que os bens da influenciadora têm origem ilegal.

A própria Deolane já tinha dado o tom do que será a sua defesa durante a audiência de custódia.

Ela garantiu que as movimentações de milhões em suas contas e empresas são fruto de contratos publicitários totalmente legítimos e de seus honorários como advogada.

Agora, o escritório de Aury, famoso por unir a defesa jurídica a perícias financeiras e contábeis minuciosas, vai tentar derrubar a prisão preventiva.

A meta é provar que Deolane tem residência fixa, profissão regulamentada e que outras punições alternativas seriam mais do que suficientes para o caso seguir em frente.

Da sala de aula aos holofotes da Lava Jato

Aury Lopes Jr. construiu seu nome dividindo-se entre a academia e os maiores tribunais do país. Professor titular da pós-graduação em Ciências Criminais da PUC-RS desde o ano 2000, ele escreveu livros que servem de Bíblia para concursos públicos e decisões de juízes, como o clássico "Direito Processual Penal".

No auge da Operação Lava Jato, o advogado ganhou projeção nacional ao se tornar uma das vozes mais duras contra o que chamava de excessos e abusos das forças-tarefas de Curitiba, consolidando-se no mercado como o defensor ideal para casos de extrema complexidade.

Vigilância na Itália e alerta da Interpol

Os bastidores da Operação Vérnix revelam que a influenciadora era vigiada de perto bem antes de ser presa em São Paulo. Os passos de Deolane foram rastreados com o apoio da Interpol, inclusive no exterior, durante uma estadia de luxo perto da badalada Piazza di Spagna, em Roma.

A viagem aconteceu antes de ela ser transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior paulista.