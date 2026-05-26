INFLUENCIADORA

Leia íntegra de carta escrita por Deolane Bezerra na cadeia

Advogada e influenciadora foi presa na última quinta-feira (21) em operação que investiga lavagem de dinheiro

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:24

Deolane Bezerra Crédito: Divulgação

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, que está presa desde a última quinta-feira (21), escreveu uma carta em que afirma ser alvo de perseguição. Ela foi detida por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

No texto, divulgado nesta terça-feira (26), Deolane afirma que nunca fez parte do crime organizado e reitera sua inocência. "Mais uma vez, a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião. Gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado. Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como advogada)", afirmou.

"Peço para ser ouvida, assim como foi pedido no momento da prisão. Além do mais, desde o ano de 2022 venho sendo citada em reportagens midiáticas com tons ameaçadores e em momento algum fui chamada para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos", acrescentou.



Deolane foi presa e bens foram apreendidos 1 de 5

A investigação que envolve Deolane começou em 2019, após agentes penitenciários encontrarem bilhetes manuscritos escondidos em uma caixa de esgoto na Penitenciária II de Presidente Venceslau, em São Paulo. Uma transportadora de cargas, com sede em Presidente Venceslau, que seria usada como empresa de fachada para movimentar dinheiro da facção, foi descoberta pelos investigadores.

Os recursos eram repassados para outras contas com o objetivo de dificultar o rastreio. Segundo divulgado pelo g1, duas dessas contas estão em nome de Deolane. Entre 2018 e 2021, a influenciadora teria recebido R$ 1.067.505 em depósitos fracionados abaixo de R$ 10 mil. Os comprovantes dos depósitos foram encontrados no celular de Ciro Cesar Lemos, apontado como operador central do esquema financeiro da facção e homem de confiança de Marcos Herbas Camacho, o Marcola, e de seu irmão, Alejandro Camacho.

No domingo (24), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou um pedido de habeas corpus, em caráter liminar, apresentado pela defesa da influencer e determinou que Deolane continue presa.



Leia íntegra da carta

"Bom dia, Brasil, de novo! Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião. Isso já dura mais de cinco anos, afinal até pela morte do Kevin eu fui acusada. Sobre esse processo gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado. Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como ADVOGADA). Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito. Não sou eu que estou afirmando isso, essa informação está no próprio inquérito.

Peço para ser ouvida, assim como foi pedido no momento da prisão. Além do mais, desde o ano de 2022 venho sendo citada em reportagens midiáticas com tons ameaçadores e em momento algum fui chamada para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos.

É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida. Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau. Já disse muitos NÃOS para manter meus princípios e minha ética.