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Como uma mulher de 64 anos criou a maior franquia de bolos do país e vendeu para grupo bilionário

Vó Sônia montou império com bolos simples

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:36

Vó Sônia, fundadora da Casa de Bolos
Vó Sônia, fundadora da Casa de Bolos Crédito: Reprodução/Instagram

Em meio aos impactos provocados pela crise econômica mundial de 2008, muitas famílias brasileiras precisaram buscar alternativas para enfrentar as dificuldades financeiras. Foi nesse cenário, em 2010, que a família de Vó Sônia encontrou uma oportunidade de transformar tradição e afeto em empreendedorismo. Com um dos filhos desempregado, surgiu a ideia de criar um negócio próprio que reunisse investimento acessível, participação familiar e prazer em sua execução.

A inspiração veio de um costume já consolidado dentro de casa: os encontros ao redor da mesa para o café da tarde, sempre acompanhados pelos bolos recém-saídos do forno preparados pelas habilidosas mãos de Vó Sônia. Percebendo o potencial daquele momento tão especial, os filhos decidiram levar a experiência para além do ambiente familiar, dando início ao que se tornaria a Casa de Bolos.

Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador

Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
Canteiro de obra utilizando bloco de ICF por Giuliastully / Wikimedia Commons
Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
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Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução
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Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador por Reprodução

A primeira loja foi inaugurada em um pequeno espaço localizado no Centro de Ribeirão Preto, em São Paulo. A receptividade do público foi imediata e o negócio rapidamente mostrou força. Ainda em 2010, a marca encerrou o ano com cinco unidades em operação na região.

Com o crescimento acelerado, em 2011 os irmãos optaram por expandir a empresa por meio do sistema de franquias. A partir dessa decisão, a trajetória da marca ganhou escala nacional. Desde 2018, a empresa recebe anualmente o Selo de Excelência da ABF. Ao final de 2021, a rede contabilizava 404 unidades em funcionamento pelo Brasil. Atualmente, a Casa de Bolos ocupa a posição de maior franquia de bolos do país, integrando o seleto Top 50 das franquias brasileiras.

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Em contraste com a correria e a complexidade da vida moderna, a proposta da marca resgata a simplicidade e o aconchego do bolo caseiro, proporcionando aos clientes momentos de conexão, afeto e fortalecimento de laços com pessoas queridas.

Para Vó Sônia, o sucesso da marca é reflexo de dedicação e perseverança. “A Casa de Bolos é um sonho que se realiza. É preciso muito trabalho para ter sucesso. É preciso acreditar para ter sucesso!”, afirma.

A empresa é associada à ABF, entidade responsável por promover, defender e estimular o desenvolvimento técnico e institucional do franchising no Brasil. A associação reúne franqueadores, franqueados, consultores e prestadores de serviço em torno do fortalecimento de um modelo de negócios sólido, ético e sustentável.

Recentemente, a história de sucesso da marca ganhou um novo capítulo. Na semana passada, uma companhia britânica com receita anual de R$ 120 bilhões firmou acordo para adquirir integralmente o negócio construído pela família.

A AB Mauri Brasil, subsidiária da britânica Associated British Foods e proprietária de marcas como Fleischmann e Ovomaltine no mercado nacional, anunciou a compra de 100% da Casa de Bolos. A operação envolve a maior rede de franquias de bolos do Brasil, embora os valores da transação não tenham sido divulgados.

Tags:

Brasil Economia

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