ECONOMIA

Como uma mulher de 64 anos criou a maior franquia de bolos do país e vendeu para grupo bilionário

Vó Sônia montou império com bolos simples

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:36

Vó Sônia, fundadora da Casa de Bolos Crédito: Reprodução/Instagram

Em meio aos impactos provocados pela crise econômica mundial de 2008, muitas famílias brasileiras precisaram buscar alternativas para enfrentar as dificuldades financeiras. Foi nesse cenário, em 2010, que a família de Vó Sônia encontrou uma oportunidade de transformar tradição e afeto em empreendedorismo. Com um dos filhos desempregado, surgiu a ideia de criar um negócio próprio que reunisse investimento acessível, participação familiar e prazer em sua execução.

A inspiração veio de um costume já consolidado dentro de casa: os encontros ao redor da mesa para o café da tarde, sempre acompanhados pelos bolos recém-saídos do forno preparados pelas habilidosas mãos de Vó Sônia. Percebendo o potencial daquele momento tão especial, os filhos decidiram levar a experiência para além do ambiente familiar, dando início ao que se tornaria a Casa de Bolos.

Onde encontrar Casa de Bolos em Salvador 1 de 15

A primeira loja foi inaugurada em um pequeno espaço localizado no Centro de Ribeirão Preto, em São Paulo. A receptividade do público foi imediata e o negócio rapidamente mostrou força. Ainda em 2010, a marca encerrou o ano com cinco unidades em operação na região.

Com o crescimento acelerado, em 2011 os irmãos optaram por expandir a empresa por meio do sistema de franquias. A partir dessa decisão, a trajetória da marca ganhou escala nacional. Desde 2018, a empresa recebe anualmente o Selo de Excelência da ABF. Ao final de 2021, a rede contabilizava 404 unidades em funcionamento pelo Brasil. Atualmente, a Casa de Bolos ocupa a posição de maior franquia de bolos do país, integrando o seleto Top 50 das franquias brasileiras.

Em contraste com a correria e a complexidade da vida moderna, a proposta da marca resgata a simplicidade e o aconchego do bolo caseiro, proporcionando aos clientes momentos de conexão, afeto e fortalecimento de laços com pessoas queridas.

Para Vó Sônia, o sucesso da marca é reflexo de dedicação e perseverança. “A Casa de Bolos é um sonho que se realiza. É preciso muito trabalho para ter sucesso. É preciso acreditar para ter sucesso!”, afirma.

A empresa é associada à ABF, entidade responsável por promover, defender e estimular o desenvolvimento técnico e institucional do franchising no Brasil. A associação reúne franqueadores, franqueados, consultores e prestadores de serviço em torno do fortalecimento de um modelo de negócios sólido, ético e sustentável.

Recentemente, a história de sucesso da marca ganhou um novo capítulo. Na semana passada, uma companhia britânica com receita anual de R$ 120 bilhões firmou acordo para adquirir integralmente o negócio construído pela família.