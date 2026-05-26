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Maior concentração de pinturas rupestres das Américas vira nova rota turística oficial no Brasil

Descubra região da Serra da Capivara: reconhecimento federal para impulsionar turismo em área com vestígios humanos de até 50 mil anos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:33

Parque Nacional Serra da Capivara tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos das Américas
Parque Nacional Serra da Capivara tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos das Américas Crédito: Francisco Gilásio/Governo do Piauí

Um dos lugares mais impressionantes — e ainda pouco explorados — do patrimônio histórico brasileiro acaba de ganhar uma rota turística oficial. A região da Parque Nacional Serra da Capivara, no sudeste do Piauí, conhecida por abrigar a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas, passará a integrar programas federais de incentivo ao turismo e preservação cultural.

A nova Rota Turística da Serra da Capivara foi criada por lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta terça-feira (26) no Diário Oficial da União.

A medida busca fortalecer a infraestrutura turística e valorizar cidades da região, como São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa, Brejo do Piauí e São João do Piauí — municípios cercados por cânions, formações rochosas e pinturas rupestres que intrigam arqueólogos do mundo inteiro.

Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1991, a Serra da Capivara reúne mais de 300 sítios arqueológicos catalogados. Em algumas áreas, há registros de pinturas e vestígios humanos datados entre 50 mil e 30 mil anos, números que desafiaram durante décadas teorias tradicionais sobre a ocupação das Américas.

As pinturas espalhadas pelas cavernas e paredões retratam cenas de caça, rituais, animais e situações do cotidiano de povos pré-históricos.

Além dos sítios arqueológicos, a rota inclui espaços como o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza, que ajudam a explicar a história geológica, ambiental e humana da região.

A expectativa do governo e de pesquisadores é que o reconhecimento ajude a ampliar o fluxo turístico e gere desenvolvimento econômico em uma das regiões mais importantes do ponto de vista arqueológico no planeta — mas que ainda recebe menos visitantes do que outros destinos históricos brasileiros.

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Tags:

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