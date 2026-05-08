TURISMO

Bahia fica fora da lista dos parques nacionais mais visitados do Brasil em 2025

Levantamento do ICMBio aponta recorde de turismo em áreas de conservação; Chapada Diamantina, Abrolhos e Descobrimento não aparecem entre os líderes de visitação

Mariana Rios

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:00

Parque Nacional da Tijuca (RJ), o mais visitado no ano Crédito: Vitor Marigo/ICMbio

O turismo em unidades de conservação federais bateu recorde no Brasil em 2025, com 28,5 milhões de visitas registradas em 175 áreas protegidas, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Apesar de reunir alguns dos parques naturais mais conhecidos do país, a Bahia ficou fora da lista dos parques nacionais mais visitados.

Entre os destinos baianos estão o Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos e o Parque Nacional do Descobrimento, mas nenhum deles aparece entre os líderes de visitação nacional.

O ranking segue encabeçado pelo Parque Nacional da Tijuca, que recebeu mais de 4,9 milhões de visitantes em 2025. Em seguida aparecem o Parque Nacional do Iguaçu, com 2,2 milhões, e o Parque Nacional de Jericoacoara, que ultrapassou 1,3 milhão de visitas.

Bahia fica fora da lista dos parques nacionais mais visitados do Brasil em 2025 1 de 4

O estudo mostra que o turismo em unidades de conservação gerou R$ 40,7 bilhões em vendas no país, além de contribuir com R$ 20,3 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o ICMBio, a atividade também sustentou mais de 332 mil postos de trabalho e gerou quase R$ 3 bilhões em arrecadação tributária.

Os parques nacionais concentraram a maior parte do fluxo turístico, somando 13,6 milhões de visitas em 2025 — número superior ao registrado no ano anterior. O crescimento, de acordo com o instituto, está ligado à ampliação da infraestrutura, melhoria nos serviços e maior procura por destinos de natureza no período pós-pandemia.

Embora a Bahia não tenha nenhum parques nacionais no ranking de mais visitados, o estado surgiu no levantamento em outra categoria: o Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas e estreou entre as unidades de conservação mais visitadas do país fora da categoria de parques nacionais.

O Monumento Natural do Rio São Francisco abrange áreas dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, incluindo municípios como Paulo Afonso, Piranhas e Canindé de São Francisco. A unidade de conservação reúne alguns dos cenários mais conhecidos do Velho Chico, como os cânions do Rio São Francisco, o lago da Usina de Xingó e sítios arqueológicos com pinturas rupestres.