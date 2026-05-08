SALVADOR

Empresa é contratada por R$ 1,8 milhão para reforma em igreja que desabou no Pelourinho

Contratação emergencial foi publicada no Diário Oficial da União

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 15:33

Igreja São Francisco de Assis foi palco de acidente que deixou uma turista morta Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma empresa de construção civil foi contratada por aproximadamente R$ 1,8 milhões para prestar serviços de emergência às obras da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador. Em fevereiro do ano passado, parte do teto do templo desabou, provocando a morte de uma turista paulista. A igreja continua fechada ao público enquanto passa por intervenções estruturais.

A contratação da Mehlen Construções Ltda pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi oficializada nesta sexta-feira (8) em publicação no Diário Oficial da União (DOU). A empresa realizará serviço emergencial de escoramento e reparos estruturais na igreja. O valor da contratação é de R$ 1.802.356,11.

Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho 1 de 8

Um mês após o desabamento, o Iphan iniciou, em março de 2025, uma série de obras emergenciais para estabilizar a estrutura do monumento. Os trabalhos tinham previsão inicial de conclusão em outubro do mesmo ano, mas precisaram ser ampliados após a identificação de danos adicionais durante as intervenções.