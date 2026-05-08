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Acelen anuncia redução nos preços de combustíveis na Bahia

Gasolina e diesel têm queda de até 2,9% nas vendas para distribuidoras

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:54

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos
Confira detalhes sobre a redução dos preços Crédito: Shutterstock

A Acelen anunciou a redução nos preços dos combustíveis vendidos às distribuidoras na Refinaria de Mataripe. O reajuste passou a valer na quinta-feira (7). 

O diesel S10 caiu de R$ 5,864 para R$ 5,699, redução de 2,8%. Já o diesel S500 passou de R$ 5,647 para R$ 5,482, uma queda de 2,9%. A gasolina teve recuo de 2,2%, saindo de R$ 4,243 para R$ 4,148. 

Apesar da redução, o impacto no preço final ao consumidor não é automático, já que o repasse depende das distribuidoras e dos postos de combustíveis.

De acordo com a empresa, os valores seguem critérios de mercado e podem variar conforme fatores como o custo internacional do petróleo, a taxa de câmbio e despesas logísticas, como o frete.

A Acelen afirma ainda que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais do setor.

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