Acelen anuncia redução nos preços de combustíveis na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:54
A Acelen anunciou a redução nos preços dos combustíveis vendidos às distribuidoras na Refinaria de Mataripe. O reajuste passou a valer na quinta-feira (7).
O diesel S10 caiu de R$ 5,864 para R$ 5,699, redução de 2,8%. Já o diesel S500 passou de R$ 5,647 para R$ 5,482, uma queda de 2,9%. A gasolina teve recuo de 2,2%, saindo de R$ 4,243 para R$ 4,148.
Apesar da redução, o impacto no preço final ao consumidor não é automático, já que o repasse depende das distribuidoras e dos postos de combustíveis.
De acordo com a empresa, os valores seguem critérios de mercado e podem variar conforme fatores como o custo internacional do petróleo, a taxa de câmbio e despesas logísticas, como o frete.
A Acelen afirma ainda que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais do setor.