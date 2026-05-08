Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudante de jornalismo é preso por pornografia infantil após denúncia do Bahia

Danrley Souza Lessa, 27, foi preso no bairro de Brotas, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:54

Suspeito foi preso em Brotas
Suspeito foi preso em Brotas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um estudante de jornalismo e designer gráfico foi preso por armazenamento de pornografia infantil após denúncia feita pelo Esporte Clube Bahia. Danrley Souza Lessa, de 27 anos, é torcedor conhecido do time e, segundo a polícia, aproveitava disso para cometer os crimes contra crianças e adolescentes. 

Ao menos quatro vítimas, que têm entre 14 e 17 anos, denunciaram o homem à polícia. As investigações tiveram início em 2024 e apontaram que Danrley aliciava os jovens para fins libidinosos, incluindo a produção e o armazenamento de material envolvendo cenas de nudez.

Quem é Danrley Souza Lessa

Danrley Souza Lessa é estudante de jornalismo e designer gráfico por Reprodução
Policiais apreenderam apreenderam dois celulares com vasta quantidade de vídeos e fotografias na casa do suspeito, em Brotas por Divulgação/PC
Segundo a polícia, Danrley se aproveitava da proximidade com o time para aliciar crianças e adolescentes por Reprodução
Ao menos quatro vítimas denunciaram o homem à polícia  por Reprodução
1 de 4
Danrley Souza Lessa é estudante de jornalismo e designer gráfico por Reprodução

Durante a prisão, os policiais apreenderam dois celulares com vasta quantidade de vídeos e fotografias. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Em nota, o Bahia informou que, ao tomar conhecimento das denúncias, adotou imediatamente as medidas no âmbito interno do clube e encaminhou os relatos à polícia.

"O caso foi devidamente apurado e encaminhado às autoridades competentes, com total colaboração com o poder público. O Bahia aguarda a devida solução do caso e segue atento aos desdobramentos", informou. 

Nas redes sociais, Danrley se identifica como estudante de jornalismo, designer gráfico e torcedor do Bahia. O CORREIO não conseguiu localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto. 

Mais recentes

Imagem - Salvador expande Bolsa Atleta e passa a apoiar 448 esportistas com até R$ 2 mil mensais

Salvador expande Bolsa Atleta e passa a apoiar 448 esportistas com até R$ 2 mil mensais
Imagem - Lucy Alves traz forró e clássicos nordestinos a Salvador em série de shows

Lucy Alves traz forró e clássicos nordestinos a Salvador em série de shows
Imagem - 'Exterminador de moradores de rua' é preso por série de homicídios na Bahia

'Exterminador de moradores de rua' é preso por série de homicídios na Bahia