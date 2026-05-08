SALVADOR

Estudante de jornalismo é preso por pornografia infantil após denúncia do Bahia

Danrley Souza Lessa, 27, foi preso no bairro de Brotas, em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:54

Suspeito foi preso em Brotas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um estudante de jornalismo e designer gráfico foi preso por armazenamento de pornografia infantil após denúncia feita pelo Esporte Clube Bahia. Danrley Souza Lessa, de 27 anos, é torcedor conhecido do time e, segundo a polícia, aproveitava disso para cometer os crimes contra crianças e adolescentes.

Ao menos quatro vítimas, que têm entre 14 e 17 anos, denunciaram o homem à polícia. As investigações tiveram início em 2024 e apontaram que Danrley aliciava os jovens para fins libidinosos, incluindo a produção e o armazenamento de material envolvendo cenas de nudez.

Quem é Danrley Souza Lessa 1 de 4

Durante a prisão, os policiais apreenderam dois celulares com vasta quantidade de vídeos e fotografias. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Em nota, o Bahia informou que, ao tomar conhecimento das denúncias, adotou imediatamente as medidas no âmbito interno do clube e encaminhou os relatos à polícia.

"O caso foi devidamente apurado e encaminhado às autoridades competentes, com total colaboração com o poder público. O Bahia aguarda a devida solução do caso e segue atento aos desdobramentos", informou.