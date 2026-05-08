ESPORTE

Salvador expande Bolsa Atleta e passa a apoiar 448 esportistas com até R$ 2 mil mensais

Ciclo 2026 do programa reforça incentivo ao esporte com expansão contínua nos últimos três anos

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:29

Prefeito Bruno Reis com beneficiários do Bolsa Atleta Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador ampliou o alcance do Bolsa Atleta para o ciclo de 2026 e passou a contemplar 448 esportistas da capital. O número representa um crescimento de 25% em comparação ao ano anterior. O termo de compromisso para a nova edição do programa foi assinado nesta sexta-feira (8) pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, em cerimônia no auditório do Cecba, no bairro do Costa Azul.

Considerado uma das principais políticas municipais de incentivo ao esporte no país, o programa oferece apoio financeiro a atletas e paratletas com o objetivo de garantir melhores condições de treinamento, participação em competições e evolução esportiva. Os valores mensais variam entre R$ 300 e R$ 2 mil, conforme a categoria de cada beneficiário.

As modalidades atendidas incluem atletismo, basquete, beach tennis, BMX Racing, canoa polinésia (Va’a), capoeira, futebol americano, ginástica, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, natação, orientação, remo, skate, stand up paddle, taekwondo, tiro com arco, triathlon, tênis, vela, voleibol e xadrez.

Bolsa Atleta foi ampliado 1 de 5

Durante o evento, o prefeito Bruno Reis destacou o impacto social do programa. “Muitos desses beneficiários têm no esporte a perspectiva de uma profissão. Sabemos que o esporte é saúde, é disciplina, é foco. Faz com que as crianças fiquem longe das drogas, da criminalidade. E aqueles que conseguem, no futuro, virar atleta profissional tornam-se uma inspiração para milhares de jovens na cidade. Portanto, o esporte é uma ferramenta de inclusão social”, afirmou.

Ele também ressaltou o papel do auxílio financeiro no desenvolvimento dos atletas. “Essa bolsa concedida mensalmente vai ajudar a custear as despesas. Muitos desses atletas vivem exclusivamente para o esporte. Enquanto não conseguem ter patrocinadores, esse auxílio ajuda no custeio para que eles possam realizar os seus sonhos”, completou.

O programa vem registrando expansão contínua nos últimos anos. Em 2024, foram 235 atletas contemplados. Em 2025, o número subiu para 358. Já em 2026, chega a 448 beneficiários.

Para o secretário Júnior Magalhães, o projeto vai além do apoio financeiro. “Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura concede apoio a centenas de atletas em nossa cidade. É um projeto emocionante e que tem transformado vidas. Entendemos que, muito mais do que apenas formar campeões, estamos formando cidadãos e pessoas de bem que, por meio do esporte, têm disciplina, melhoram o rendimento escolar, a convivência social e a saúde. Todos os aspectos humanos. Não é apenas o apoio financeiro, é o acompanhamento que nós damos a esses atletas durante 12 meses”, disse.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta Salvador é regulamentado pela Lei Municipal nº 9.738/2023 e concedido de forma individual, mesmo quando o esportista atua em mais de uma modalidade. Para participar, é necessário residir em Salvador e possuir a Carteira Municipal do Atleta 2026 ou protocolo de solicitação, além de vínculo com federações registradas no Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Salvador (Comels).

Os critérios variam conforme a categoria. Na base, a idade máxima é de 16 anos. Na categoria estudantil, o limite é de 12 anos completos até o fim das inscrições. Em ambos os casos, é exigida matrícula escolar em 2026 e declaração da federação comprovando regularidade nos treinos.

A seleção dos candidatos leva em conta pontuação baseada em critérios como estudo em escola pública, bolsa em instituição privada, inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), ranking esportivo em níveis estadual, nacional ou internacional e participação em modalidades olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.