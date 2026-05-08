Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucy Alves traz forró e clássicos nordestinos a Salvador em série de shows

Apresentações acontecem entre 8 e 10 de maio e marcam momento da artista dedicado ao forró

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:59

Lucy Alves
Lucy Alves Crédito: Divulgação

Lucy Alves se apresenta em Salvador entre os dias 8 e 10 de maio com um espetáculo dedicado ao forró e às tradições musicais do Nordeste. As apresentações acontecem na sexta e no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.

O show reúne momentos da trajetória da cantora, compositora e multi-instrumentista, que vem reforçando a ligação com o repertório nordestino em sua fase mais recente. Em cena, ela divide o palco com Tarcísio Santos (guitarra), Nino Bezerra (contrabaixo) e Tedy Santana (bateria e percussão), em uma formação com músicos baianos.

A apresentação integra um novo momento da carreira da artista, que gravou recentemente um DVD em João Pessoa. O trabalho marca uma guinada mais intensa para o forró, reunindo músicas inéditas e releituras de clássicos, em diálogo com suas referências musicais.

O repertório aposta em uma atmosfera de festa, com forte influência das celebrações juninas. Além das canções autorais, o set inclui versões de músicas como “Asa Branca” e “O Xote das Meninas”, reforçando o peso do cancioneiro nordestino.

A proposta do espetáculo é aproximar tradição e contemporaneidade a partir da performance de Lucy Alves, que une elementos de identidade, ritmo e interpretação.

Os ingressos são vendidos a preços populares, com início das vendas ao meio-dia de terça-feira, 5 de maio, pela plataforma Sympla.

Serviço:

[MÚSICA] Lucy Alves

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Data: de 8 a 10 de maio

Horário: sexta e sábado, às 20h. Domingo, 19h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada) | Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei.

Vendas: início no dia 05/05, a partir do meio-dia na plataforma Sympla

Duração: 60 min

Classificação indicativa: A partir de 14 anos

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalsalvador

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo do Brasil

Tags:

Lucy Alves

Mais recentes

Imagem - Estudante de jornalismo é preso por pornografia infantil após denúncia do Bahia

Estudante de jornalismo é preso por pornografia infantil após denúncia do Bahia
Imagem - Salvador expande Bolsa Atleta e passa a apoiar 448 esportistas com até R$ 2 mil mensais

Salvador expande Bolsa Atleta e passa a apoiar 448 esportistas com até R$ 2 mil mensais
Imagem - 'Exterminador de moradores de rua' é preso por série de homicídios na Bahia

'Exterminador de moradores de rua' é preso por série de homicídios na Bahia