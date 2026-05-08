MÚSICA

Lucy Alves traz forró e clássicos nordestinos a Salvador em série de shows

Apresentações acontecem entre 8 e 10 de maio e marcam momento da artista dedicado ao forró

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:59

Lucy Alves Crédito: Divulgação

Lucy Alves se apresenta em Salvador entre os dias 8 e 10 de maio com um espetáculo dedicado ao forró e às tradições musicais do Nordeste. As apresentações acontecem na sexta e no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.

O show reúne momentos da trajetória da cantora, compositora e multi-instrumentista, que vem reforçando a ligação com o repertório nordestino em sua fase mais recente. Em cena, ela divide o palco com Tarcísio Santos (guitarra), Nino Bezerra (contrabaixo) e Tedy Santana (bateria e percussão), em uma formação com músicos baianos.

A apresentação integra um novo momento da carreira da artista, que gravou recentemente um DVD em João Pessoa. O trabalho marca uma guinada mais intensa para o forró, reunindo músicas inéditas e releituras de clássicos, em diálogo com suas referências musicais.

O repertório aposta em uma atmosfera de festa, com forte influência das celebrações juninas. Além das canções autorais, o set inclui versões de músicas como “Asa Branca” e “O Xote das Meninas”, reforçando o peso do cancioneiro nordestino.

A proposta do espetáculo é aproximar tradição e contemporaneidade a partir da performance de Lucy Alves, que une elementos de identidade, ritmo e interpretação.

Os ingressos são vendidos a preços populares, com início das vendas ao meio-dia de terça-feira, 5 de maio, pela plataforma Sympla.

Serviço:

[MÚSICA] Lucy Alves

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Data: de 8 a 10 de maio

Horário: sexta e sábado, às 20h. Domingo, 19h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada) | Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei.

Vendas: início no dia 05/05, a partir do meio-dia na plataforma Sympla

Duração: 60 min

Classificação indicativa: A partir de 14 anos

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalsalvador

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