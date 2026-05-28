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Zé Cocá, pré-candidato a vice-governador da Bahia, é homenageado na Assembleia Legislativa

Ex-prefeito de Jequié recebeu a Comenda 2 de Julho - a mais alta honraria concedida pelo Legislativo baiano

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:10

Zé Cocá recebe homenagem da Alba
Zé Cocá recebe homenagem da Alba Crédito: Divulgação

Pré-candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto (União Brasil), o ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP) recebeu, na manhã desta quinta-feira (28), a Comenda 2 de Julho no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A Comenda 2 de Julho - a mais alta honraria concedida pelo Legislativo baiano - foi proposta pelo deputado estadual Hassan Iossef (PP).

Zé Cocá recebe homenagem da Alba

Zé Cocá recebe homenagem da Alba por Divulgação
Zé Cocá recebe homenagem da Alba por Divulgação
Zé Cocá recebe homenagem da Alba por Divulgação
Zé Cocá recebe homenagem da Alba por Divulgação
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Zé Cocá recebe homenagem da Alba por Divulgação

Em seu discurso, Zé Cocá agradeceu a Deus pelas “vitórias e realizações”. Também manifestou gratidão ao atual prefeito de Jequié, Flávio Santana (União Brasil), aos familiares, e a ACM Neto. Cocá ainda falou sobre a decisão de renunciar à gestão jequieense para ser candidato a vice-governador.

“Tomei a decisão de caminhar com Neto com o propósito de mudar a Bahia. Ele me disse: ‘nós podemos muito mais, e não quero que você seja uma figura decorativa, mas que chegue para botar a mão na massa, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar de domingo a domingo para fazer da Bahia o estado mais desenvolvido da nação’”.

Para Neto, a condecoração reforça o comprometimento de Zé Cocá com o avanço da Bahia. “Ele já estava muito comprometido com toda a Bahia. Agora, com esse título, seu compromisso e responsabilidade se tornam ainda muito maiores”, pontuou.

ACM Neto declarou ainda que a escolha do ex-prefeito de Jequié foi acertada para aprimorar a gestão estadual a partir de 2027, caso seja eleito governador. “A vinda de Zé foi esse sinal bem claro que quisemos dar aos baianos da prioridade que será dedicada ao interior. Mostrar que o interior vai governar a Bahia e estaremos nos 417 municípios com uma forte ação de governo”, projetou.

Além do próprio ACM Neto, participaram do evento o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil); os pré-candidatos ao Senado na chapa, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL); o deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil); os prefeitos de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), e de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil); além de autoridades, amigos e familiares do homenageado.

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