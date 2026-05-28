Zé Cocá, pré-candidato a vice-governador da Bahia, é homenageado na Assembleia Legislativa

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Pombo Correio
Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:10
Pré-candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto (União Brasil), o ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP) recebeu, na manhã desta quinta-feira (28), a Comenda 2 de Julho no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A Comenda 2 de Julho - a mais alta honraria concedida pelo Legislativo baiano - foi proposta pelo deputado estadual Hassan Iossef (PP).
Zé Cocá recebe homenagem da Alba
Em seu discurso, Zé Cocá agradeceu a Deus pelas “vitórias e realizações”. Também manifestou gratidão ao atual prefeito de Jequié, Flávio Santana (União Brasil), aos familiares, e a ACM Neto. Cocá ainda falou sobre a decisão de renunciar à gestão jequieense para ser candidato a vice-governador.
“Tomei a decisão de caminhar com Neto com o propósito de mudar a Bahia. Ele me disse: ‘nós podemos muito mais, e não quero que você seja uma figura decorativa, mas que chegue para botar a mão na massa, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar de domingo a domingo para fazer da Bahia o estado mais desenvolvido da nação’”.
Para Neto, a condecoração reforça o comprometimento de Zé Cocá com o avanço da Bahia. “Ele já estava muito comprometido com toda a Bahia. Agora, com esse título, seu compromisso e responsabilidade se tornam ainda muito maiores”, pontuou.
ACM Neto declarou ainda que a escolha do ex-prefeito de Jequié foi acertada para aprimorar a gestão estadual a partir de 2027, caso seja eleito governador. “A vinda de Zé foi esse sinal bem claro que quisemos dar aos baianos da prioridade que será dedicada ao interior. Mostrar que o interior vai governar a Bahia e estaremos nos 417 municípios com uma forte ação de governo”, projetou.
Além do próprio ACM Neto, participaram do evento o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil); os pré-candidatos ao Senado na chapa, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL); o deputado federal Leur Lomanto Júnior (União Brasil); os prefeitos de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), e de Lauro de Freitas, Débora Régis (União Brasil); além de autoridades, amigos e familiares do homenageado.