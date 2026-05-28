POLÍTICA

Fim da escala 6x1: Vídeo de balconista de farmácia viralizou e iniciou mobilização no Brasil

Um ano depois, Rick Azevedo foi eleito vereador no Rio de Janeiro

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:37

Rick Azevedo viralizou e foi eleito vereador do PSOL pelo RIo Crédito: Reprodução/Instagram

Foi por meio de um vídeo gravado pelo então balconista de farmácia Rick Azevedo, em 2023, que a mobilização pelo fim da escala 6x1 começou. Cerca de três anos depois, o texto foi aprovado pela Câmara de Deputados e segue para o Senado.

Rick Azevedo, hoje vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL, trabalhou por mais de 12 anos na escala 6x1, ou seja, folgava em apenas um dia na semana. Na publicação, ele criticou a falta de tempo para demandas pessoais, como família, lazer e estudos.

"Quando é que nós da classe trabalhadora iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6×1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna, não, ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala. Eu fico pensando: eu que não tenho filho, não tenho nada, sou sozinho, não dá para fazer as coisas, imagina quem tem filho, marido, casa para cuidar", questionou no vídeo.

Após a publicação, nasceu o movimento 'Vida Além do Trabalho', que deu início a uma petição online. O abaixo-assinado ultrapassou 3 milhões de assinaturas.

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No ano seguinte, Rick Azevedo foi eleito o vereador mais votado do PSOL no Rio, com 29 mil votos. Ao lado da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), ele transformou o tema em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em novembro de 2024. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (27).