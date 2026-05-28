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Fim da escala 6x1: Vídeo de balconista de farmácia viralizou e iniciou mobilização no Brasil

Um ano depois, Rick Azevedo foi eleito vereador no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:37

Rick Azevedo viralizou e foi eleito vereador do PSOL pelo RIo
Rick Azevedo viralizou e foi eleito vereador do PSOL pelo RIo Crédito: Reprodução/Instagram

Foi por meio de um vídeo gravado pelo então balconista de farmácia Rick Azevedo, em 2023, que a mobilização pelo fim da escala 6x1 começou. Cerca de três anos depois, o texto foi aprovado pela Câmara de Deputados e segue para o Senado.

Rick Azevedo, hoje vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL, trabalhou por mais de 12 anos na escala 6x1, ou seja, folgava em apenas um dia na semana. Na publicação, ele criticou a falta de tempo para demandas pessoais, como família, lazer e estudos.

"Quando é que nós da classe trabalhadora iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6×1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna, não, ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala. Eu fico pensando: eu que não tenho filho, não tenho nada, sou sozinho, não dá para fazer as coisas, imagina quem tem filho, marido, casa para cuidar", questionou no vídeo.

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Após a publicação, nasceu o movimento 'Vida Além do Trabalho', que deu início a uma petição online. O abaixo-assinado ultrapassou 3 milhões de assinaturas.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

No ano seguinte, Rick Azevedo foi eleito o vereador mais votado do PSOL no Rio, com 29 mil votos. Ao lado da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), ele transformou o tema em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em novembro de 2024. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (27).

Um dia antes da votação, na noite de terça-feira (26), Rick Azevedo anunciou a pré-candidatura a uma cadeira de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Tags:

Brasil Erika Hilton Escala 6x1

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