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Primeira bebê nasce horas após inauguração da Maternidade Municipal de Salvador

Laura veio ao mundo na manhã desta sexta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 09:37

Laura nasceu nesta sexta
Laura nasceu nesta sexta Crédito: Renata Casali/Divulgação

A recém-inaugurada Maternidade Municipal de Salvador registrou o primeiro nascimento poucas horas após a entrega oficial do equipamento. A pequena Laura nasceu às 5h07 da manhã desta sexta-feira (17) e se tornou a primeira bebê da unidade, aberta na quinta-feira (16). Filha da paciente Giselle, ela representa simbolicamente o início das atividades do espaço, considerado um reforço relevante para a rede pública de saúde da capital baiana.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Salvador comemorou o nascimento e destacou o significado do momento. “Laura chegou ao mundo para provar que sonhos podem, sim, se tornar realidade. Ela foi a primeira bebê a nascer na Maternidade e Hospital da Criança (MHC), e escreveu história neste dia 17 de abril, sexta-feira, ao lado da sua mamãe Giselle. A Prefs e toda a equipe da maternidade desejam a essa família uma jornada linda! Viva Laura! Viva a primeira maternidade municipal de Salvador!”, publicou.

Laura nasceu nesta sexta em Salvador

Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Laura nasceu nesta sexta por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação
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Bebê nasceu horas após inauguração da maternidade por Renata Casali/Divulgação

A Maternidade e Hospital da Criança é a primeira unidade municipal da cidade dedicada exclusivamente à realização de partos e ao atendimento pediátrico de média e alta complexidade. A estrutura dispõe de 198 leitos e inclui UTI neonatal e pediátrica, centro cirúrgico e instalações modernas voltadas para ampliar a assistência materno-infantil em Salvador.

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