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Suspeito agride companheira por ter amigas solteiras e acaba preso no sul da Bahia

Prisão preventiva foi cumprida após investigação com base na Lei Maria da Penha

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:56

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de agredir a ex-companheira, de 29, no município de Ibirapitanga, no sul da Bahia. A prisão preventiva foi cumprida na manhã de quarta-feira (15), após investigação conduzida pela Delegacia Territorial da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a agressão aconteceu no último domingo (12), dentro da residência onde o casal vivia, no distrito de Itamarati. O caso é tratado como lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante o depoimento, o suspeito alegou que a companheira mantinha amizade com mulheres solteiras e que isso representaria "má influência". Ele também afirmou que o episódio de violência ocorreu após desconfiar de uma conversa da vítima com um número desconhecido em um aplicativo de mensagens.

Parte da discussão que antecedeu as agressões foi registrada pela filha do casal, uma adolescente de 13 anos, que filmou o momento. As imagens passaram a integrar os elementos analisados na investigação.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Ubatã, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

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Tags:

Crime Prisão

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