PM da reserva é preso por estupro de adolescente de 16 anos durante carona na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:17
Um policial militar da reserva, de 57 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) sob a acusação de estuprar uma jovem de 16 anos em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. A prisão aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
O crime, porém, foi registrado em janeiro deste ano, quando a vítima teria aceitado uma carona do suspeito e acabado violentada em uma área isolada, segundo fonte policial. Procurada, a Polícia Civil da Bahia confirmou a prisão do suspeito.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Ainda segundo a instituição, o abuso foi registrado na zona rural de São Gonçalo dos Campos. A prisão do PM foi resultado de um trabalho integrado entre a Delegacia de Cachoeira e a 1ª Coorpin de Feira de Santana.
Além da ordem de prisão, os agentes cumpriram mandados de busca que levaram à apreensão de uma pistola em um imóvel vinculado ao investigado, localizado em Jauá, na orla de Camaçari.
A operação, batizada de Gatti/Leste, contou com o suporte estratégico do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da própria Corregedoria da Polícia Militar.