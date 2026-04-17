CRIME

PM da reserva é preso por estupro de adolescente de 16 anos durante carona na Bahia

Crime foi registrado no mês de janeiro

Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:17

Prisão foi resultado de um trabalho integrado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um policial militar da reserva, de 57 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) sob a acusação de estuprar uma jovem de 16 anos em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. A prisão aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O crime, porém, foi registrado em janeiro deste ano, quando a vítima teria aceitado uma carona do suspeito e acabado violentada em uma área isolada, segundo fonte policial. Procurada, a Polícia Civil da Bahia confirmou a prisão do suspeito.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ainda segundo a instituição, o abuso foi registrado na zona rural de São Gonçalo dos Campos. A prisão do PM foi resultado de um trabalho integrado entre a Delegacia de Cachoeira e a 1ª Coorpin de Feira de Santana.

Além da ordem de prisão, os agentes cumpriram mandados de busca que levaram à apreensão de uma pistola em um imóvel vinculado ao investigado, localizado em Jauá, na orla de Camaçari.