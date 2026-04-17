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PM da reserva é preso por estupro de adolescente de 16 anos durante carona na Bahia

Crime foi registrado no mês de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:17

Prisão foi resultado de um trabalho integrado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um policial militar da reserva, de 57 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) sob a acusação de estuprar uma jovem de 16 anos em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. A prisão aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O crime, porém, foi registrado em janeiro deste ano, quando a vítima teria aceitado uma carona do suspeito e acabado violentada em uma área isolada, segundo fonte policial. Procurada, a Polícia Civil da Bahia confirmou a prisão do suspeito.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ainda segundo a instituição, o abuso foi registrado na zona rural de São Gonçalo dos Campos. A prisão do PM foi resultado de um trabalho integrado entre a Delegacia de Cachoeira e a 1ª Coorpin de Feira de Santana.

Além da ordem de prisão, os agentes cumpriram mandados de busca que levaram à apreensão de uma pistola em um imóvel vinculado ao investigado, localizado em Jauá, na orla de Camaçari.

A operação, batizada de Gatti/Leste, contou com o suporte estratégico do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da própria Corregedoria da Polícia Militar.

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Tags:

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