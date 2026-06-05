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Adolescente de 16 anos é morto a tiros na Liberdade; polícia investiga o caso

Crime ocorreu na noite de quinta-feira (4), na Rua São Cristóvão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:12

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (4), no bairro da Liberdade, em Salvador. A vítima foi identificada como Murilo Maia Lima das Neves.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª CIPM foram acionadas após denúncias de que um homem havia sido baleado na Rua São Cristóvão. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente ferido por disparos de arma de fogo.

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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Murilo chegou a receber atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a Polícia Civil, oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime, além de identificar a autoria e a motivação dos disparos.

Até o momento, ninguém foi preso.

Tags:

Crime

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