SUDOESTE

Homem que alegou câncer terminal e gravou confissão de feminicídio é preso na Bahia

Sabrina de Oliveira Brito, de 20 anos, foi morta na última segunda-feira (13) em Maetinga

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:49

Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira Crédito: Reprodução

Segundo a Polícia Militar, equipes do 24º Batalhão foram acionadas por populares por volta das 11h. O homem estava nas proximidades da Fazenda Caldeirão, onde foi identificado por um morador da região.

Davi é suspeito de invadir casa e matar ex-companheira 1 de 8

Diante do estado físico precário de Davi, o morador prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar e o Samu se deslocaram imediatamente até o local, onde confirmaram a identidade do suspeito.

Após receber o atendimento inicial ainda no local, ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Maetinga.

Sabrina Oliveira Brito, de 20 anos, foi morta a facadas na segunda-feira, após ter a casa invadida pelo ex-companheiro. O homem fugiu do local do crime utilizando um carro.

Em um vídeo publicado momentos antes do crime, Davi afirmou que faria “uma coisa ruim”. “Se você estiver vendo esse vídeo agora, é porque eu já não vou estar mais aqui e porque não suportei o peso que eu carregava nas minhas costas e na minha consciência. Se você está vendo esse vídeo, é porque eu fiz uma coisa ruim”, disse.