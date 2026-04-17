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Festa, desaparecimento em praia e morte: o duplo homicídio do casal de adolescentes que chocou a Bahia

Corpos foram localizados em manguezal e investigação apontou ação de três suspeitos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:00

Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia
Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia em 2000 Crédito: Reprodução

O assassinato dos estudantes Alberto Fontes Gonçalves Júnior, de 17 anos, e Júlia Ferraz Cavalcante, de 16, em novembro de 2000, permanece como um dos episódios mais violentos e marcantes da história do litoral norte da Bahia. O casal desapareceu na tarde do dia 18, após participar de uma confraternização em uma casa de veraneio no Condomínio Vale da Landirana, próximo a Barra do Jacuípe.

Os dois só foram encontrados cinco dias depois, sem vida, em um manguezal de difícil acesso. O que começou como um desaparecimento sem qualquer pista evoluiu para uma investigação complexa, marcada por lacunas, suspeitas múltiplas, confissões contraditórias e, ao final, a revelação de um crime cometido com extrema brutalidade.

Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia

Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia por Reprodução
Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia por Reprodução
Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia por Reprodução
Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia por Reprodução
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Alberto e Júlia foram mortos durante passeio em praia por Reprodução

Desaparecimento

Na tarde do dia 18 de novembro, Alberto e Júlia chegaram ao local da festa por volta das 14h30, acompanhados de amigos. O encontro reunia estudantes em comemoração ao fim do ano letivo e transcorria sem qualquer anormalidade. Em determinado momento, no entanto, o casal decidiu se adiantar e seguir até a praia antes dos demais colegas, percorrendo um trajeto que incluía a travessia de um trecho do Rio Jacuípe, considerado raso e de baixo risco. A decisão foi o último registro conhecido dos dois.

A ausência deles só foi percebida horas depois, já no início da noite, quando os colegas se preparavam para retornar a Salvador. O sumiço causou preocupação e, em seguida, desespero. Um dos amigos que acompanhou as primeiras buscas descreveu o momento em que o grupo percebeu que algo estava errado: “Na hora da partida é que todo mundo percebeu a falta deles e pintou o desespero”, ao CORREIO, na época.

A falta de qualquer sinal concreto — pegadas, roupas, objetos ou testemunhas — aumentava a tensão. Entre os colegas, a hipótese de um acidente não parecia convincente, especialmente diante de circunstâncias consideradas seguras. “Nós também não acreditamos em afogamento... Nem os tamancos dela foram encontrados”, relataram, apontando para o caráter atípico do desaparecimento.

Buscas intensas e ausência de respostas

Diante do sumiço, uma força-tarefa foi mobilizada ainda na noite do sábado, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Ao longo dos dias seguintes, a região foi submetida a uma varredura extensa, que incluiu o uso de embarcações para percorrer o rio, cães farejadores para rastrear possíveis trilhas e até helicópteros para sobrevoar áreas de difícil acesso.

Apesar da mobilização, os esforços não produziram resultados imediatos. Com o passar das horas e dias, a expectativa de encontrar os jovens com vida diminuía, enquanto crescia a pressão sobre a polícia para apresentar respostas. Paralelamente, familiares enfrentavam momentos de angústia intensificada por episódios inexplicáveis, como ligações telefônicas anônimas recebidas na casa de Júlia, nas quais ninguém falava.

A descoberta no manguezal

O desfecho das buscas ocorreu só na manhã do dia 23 de novembro [cindo dias depois], quando os corpos de Alberto e Júlia foram localizados em um manguezal às margens do Rio Capivara, afluente do Jacuípe. A área, isolada e de difícil acesso, exigiu uma operação complexa para a chegada das equipes, que precisaram atravessar trechos de água e abrir caminho em meio à vegetação densa.

A cena encontrada era marcada por sinais evidentes de violência. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, parcialmente cobertos pela lama do mangue, o que dificultou a análise inicial. Júlia foi localizada com as mãos amarradas para trás, um indício claro de que havia sido imobilizada antes da morte. Poucas horas depois, os laudos iniciais confirmaram a suspeita mais grave: ambos haviam sido assassinados a facadas, descartando definitivamente qualquer hipótese de acidente.

Cepacol. Mãozinha e Marquinhos foram presos por crime

Cepacol. Mãozinha e Marquinhos foram presos por crime por Reprodução
Marquinhos foi o primeiro a ser preso por crime por Reprodução
Marquinhos foi o primeiro a ser preso por crime por Reprodução
Marquinhos foi o primeiro a ser preso por crime por Reprodução
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Cepacol. Mãozinha e Marquinhos foram presos por crime por Reprodução

Surgimento de suspeitos e contradições

Mesmo antes da localização dos corpos, a polícia já havia iniciado a análise de possíveis suspeitos, com base em informações da região e antecedentes criminais. Um dos primeiros a ser detido para averiguação foi Marcos Souza Santos, o ‘Marquinhos’ que possuía histórico de crimes sexuais e chamou atenção pelo comportamento considerado suspeito, incluindo uma tentativa de fuga ao tomar conhecimento do caso. Ele foi preso no dia 22 de novembro, quatro dias após o crime.

Com o avanço das investigações, outro nome ganhou destaque: Edmilson da Hora Ferreira, conhecido como “Mãozinha”, apontado como indivíduo com diversas passagens por estupro e ameaças. Ao ser localizado, em 26 de novembro, ele apresentou um álibi que, após verificação, não se sustentou. A polícia confrontou sua versão com depoimentos de testemunhas e encontrou inconsistências significativas. Segundo os investigadores, “todas as pessoas com quem ele alega ter estado... desmentiram seu depoimento”, o que reforçou as suspeitas sobre seu envolvimento.

Paralelamente, surgia a figura de um terceiro suspeito, Celso Antônio Santos Souza, o “Cepacol”, que permaneceu foragido por dois meses, contribuindo para a hipótese de que o crime havia sido cometido por mais de uma pessoa.

Confissão e reviravolta no caso

A investigação ganhou novo rumo em janeiro de 2001, quando “Cepacol” foi localizado e preso. Segundo a polícia, ele confessou participação no crime e apontou diretamente os outros dois suspeitos como coautores. A partir desse momento, o caso passou a ser tratado oficialmente como um duplo homicídio praticado em grupo.

Confrontados com a nova versão e com os elementos reunidos durante a investigação, Marcos e Edmilson acabaram admitindo envolvimento, ainda que com tentativas de minimizar suas responsabilidades individuais. De acordo com a polícia, os três acusados “revelaram com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu”, permitindo a reconstrução da dinâmica do crime.

Os relatos indicaram que o grupo, sob efeito de álcool e drogas, circulava pela região quando avistou o casal. A abordagem teria sido motivada inicialmente por intenção de violência sexual, evoluindo para um crime de extrema brutalidade.

Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos

Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos por Arquivo/CORREIO
Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos por Arquivo/CORREIO
Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos por Arquivo/CORREIO
Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos por Arquivo/CORREIO
Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos por Arquivo/CORREIO
Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos por Arquivo/CORREIO
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Reconstituição do crime mostrou detalhes da ação dos presos por Arquivo/CORREIO

Reconstituição expõe violência e frieza

A reconstituição do crime, realizada posteriormente, consolidou a versão apresentada pelos investigadores e revelou detalhes ainda mais perturbadores. Durante o procedimento, os acusados refizeram o trajeto percorrido e demonstraram como abordaram e imobilizaram as vítimas.

Mãozinha apontado como líder do grupo, assumiu protagonismo nos relatos e descreveu sua atuação com frieza. Os três acabaram contribuindo para a conclusão de que Mãozinha teria liderado o crime, sendo responsável por atacar, estuprar e matar Júlia.

Em relação a Alberto, as versões variavam, evidenciando contradições entre os envolvidos. Em determinados momentos, Mãozinha assumia participação direta; em outros, tentava transferir a responsabilidade. Marquinhos, por sua vez, alternava entre detalhar o crime e negar envolvimento.

O comportamento dos acusados durante a reconstituição chamou atenção pela instabilidade e, em alguns momentos, pela frieza.

Um caso que marcou a memória da Bahia

O duplo homicídio de Alberto e Júlia se consolidou como um dos episódios mais chocantes da Bahia no início dos anos 2000. A combinação de desaparecimento sem pistas, violência extrema, atuação em grupo e contradições nos depoimentos transformou o caso em um marco na memória coletiva.

Mais do que a brutalidade em si, o crime evidenciou a vulnerabilidade de vítimas em contextos aparentemente seguros e expôs as dificuldades enfrentadas pelas investigações diante da ausência inicial de vestígios. Décadas depois, o caso ainda é lembrado como símbolo de uma tragédia que interrompeu duas vidas jovens e deixou marcas profundas na história da violência no estado.

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Tags:

Alberto Fontes Gonçalves Júnior Júlia Ferraz Cavalcante Casal de Adolescentes Mortos em Praia

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