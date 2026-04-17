CLIMA

Confira a previsão do tempo em Salvador neste fim de semana

Dias terão sol, calor e pancadas de chuva; temperaturas chegam a 30°C

Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:36

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O fim de semana em Salvador será marcado por tempo abafado, com sol entre nuvens e ocorrência de chuvas passageiras, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira (17), o dia começa com sol e aumento de nuvens, com pancadas rápidas de chuva ao longo do dia. À noite, o tempo tende a ficar mais firme. As temperaturas variam entre 24°C e 30°C, com cerca de 61% de chance de chuva e volume previsto de 4,8 mm. A umidade do ar pode chegar a 92%, e o índice UV é considerado extremo.

No sábado (18), o cenário se repete, com sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia, e tempo mais estável à noite. Os termômetros marcam entre 25°C e 30°C, com 59% de probabilidade de chuva e volume de 4,0 mm. A sensação térmica pode chegar a 31°C.

Já no domingo (19), a previsão indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia, incluindo possibilidade de trovoadas. As temperaturas seguem estáveis, entre 24°C e 30°C, com menor volume de chuva previsto, de 2,4 mm.