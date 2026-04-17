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Acidente grave entre caminhão e SUV deixa três mortos em estrada da Bahia

Vítimas estavam em uma caminhonete; motorista do caminhão saiu sem ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:06

Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas
Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas Crédito: Reprodução/SulBahiaNews

Um grave acidente registrado na tarde de quinta-feira (16) deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida na BR-101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um veículo de carga no km 871 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 15h40. Imagens do acidentes mostram que a tragédia envolveu um caminhão Mercedes-Benz, acoplado a um semirreboque, e uma Toyota SW4.

Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas

Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas por Reprodução/SulBahiaNews
Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas por Reprodução/SulBahiaNews
Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas por Reprodução/SulBahiaNews
Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas por Reprodução/SulBahiaNews
Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas por Reprodução/SulBahiaNews
Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas por Reprodução/SulBahiaNews
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Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas por Reprodução/SulBahiaNews

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Na SW4, no entanto, estavam quatro ocupantes. Três deles morreram ainda no local. Duas vítimas foram identificadas como Mara Cristina Vigneron de Araújo Oliveira, de 61 anos, e Patrícia Vigneron Araújo, de 56, segundo a Polícia Civil. 

A terceira pessoa que não resistiu aos ferimentos ainda não teve a identidade formalmente confirmada. Uma quarta ocupante do veículo foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Costa das Baleias, na mesma cidade. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A ocorrência foi registrada pela 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, que expediu guias para perícia e remoção dos corpos. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

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Bahia Acidente Tragédia

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