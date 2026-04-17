TRAGÉDIA

Acidente grave entre caminhão e SUV deixa três mortos em estrada da Bahia

Vítimas estavam em uma caminhonete; motorista do caminhão saiu sem ferimentos

Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:06

Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas Crédito: Reprodução/SulBahiaNews

Um grave acidente registrado na tarde de quinta-feira (16) deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida na BR-101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um veículo de carga no km 871 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 15h40. Imagens do acidentes mostram que a tragédia envolveu um caminhão Mercedes-Benz, acoplado a um semirreboque, e uma Toyota SW4.

Acidente causou mortes na região de Teixeira de Freitas 1 de 6

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Na SW4, no entanto, estavam quatro ocupantes. Três deles morreram ainda no local. Duas vítimas foram identificadas como Mara Cristina Vigneron de Araújo Oliveira, de 61 anos, e Patrícia Vigneron Araújo, de 56, segundo a Polícia Civil.

A terceira pessoa que não resistiu aos ferimentos ainda não teve a identidade formalmente confirmada. Uma quarta ocupante do veículo foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Costa das Baleias, na mesma cidade. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14