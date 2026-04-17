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Menina de 11 anos é morta a tiros na porta de casa em cidade baiana

Caso foi registrado no Tomba, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:39

Departamento de Polícia Técnica (DPT)
Departamento de Polícia Técnica (DPT) Crédito: Elói Corrêa/ GOVBA

Uma criança de apenas 11 anos foi baleada e morta na noite desta quinta-feira (16), na cidade de Feira de Santana, no centro-norte baiano. A menina estava em frente de casa quando foi atingida por um disparo. Ninguém foi preso até o momento.

A vítima, identificada como Jennifer Lais Santana de Jesus, de 11 anos, foi alvejada em frente à residência onde morava, localizada no bairro do Tomba.

Policiais da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a ocorrência e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A morte da criança foi confirmada ainda no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana), que apura a autoria e a motivação do crime.

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