VIOLÊNCIA

Menina de 11 anos é morta a tiros na porta de casa em cidade baiana

Caso foi registrado no Tomba, em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:39

Departamento de Polícia Técnica (DPT) Crédito: Elói Corrêa/ GOVBA

Uma criança de apenas 11 anos foi baleada e morta na noite desta quinta-feira (16), na cidade de Feira de Santana, no centro-norte baiano. A menina estava em frente de casa quando foi atingida por um disparo. Ninguém foi preso até o momento.

A vítima, identificada como Jennifer Lais Santana de Jesus, de 11 anos, foi alvejada em frente à residência onde morava, localizada no bairro do Tomba.

Policiais da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a ocorrência e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A morte da criança foi confirmada ainda no local.