Menina de 11 anos é morta a tiros na porta de casa em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:39
Uma criança de apenas 11 anos foi baleada e morta na noite desta quinta-feira (16), na cidade de Feira de Santana, no centro-norte baiano. A menina estava em frente de casa quando foi atingida por um disparo. Ninguém foi preso até o momento.
A vítima, identificada como Jennifer Lais Santana de Jesus, de 11 anos, foi alvejada em frente à residência onde morava, localizada no bairro do Tomba.
Policiais da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a ocorrência e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A morte da criança foi confirmada ainda no local.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana), que apura a autoria e a motivação do crime.